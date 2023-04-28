https://ria.ru/20230428/shaman-1868435085.html

SHAMAN пожелал успехов участникам кузбасского конкурса "ПесниZаРодину"

SHAMAN пожелал успехов участникам кузбасского конкурса "ПесниZаРодину" - РИА Новости, 28.04.2023

SHAMAN пожелал успехов участникам кузбасского конкурса "ПесниZаРодину"

Известный российский певец Shaman пожелал успехов участникам Всекузбасского конкурса "ПесниZаРодину", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:09

2023-04-28T13:09

2023-04-28T13:09

shaman (ярослав дронов)

сергей цивилев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гурьевск

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Известный российский певец Shaman пожелал успехов участникам Всекузбасского конкурса "ПесниZаРодину", сообщает пресс-служба правительства региона. Проведение Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической песни "ПесниZаРодину" инициировал губернатор Сергей Цивилев, предложив посвятить фестиваль Герою Кузбасса Николаю Масалову. Отмечается, что в фестивале принимают участие уже более 9 тысяч человек. "В Кузбассе живет много талантливых людей, которые любят свою страну и малую Родину. Радует, что очень много композиций написаны кузбасскими авторами - это песни про нашу культуру, историю, про силу и величие предков. Они воспевают волю, гордость за страну, смелость и преданность. Все участники производят яркое впечатление, среди них уже есть "звезды", которые прославляют наш регион", - приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Отмечается, что конкурс стал народным, в нем участвуют представители разных профессий - работники сферы образования, ЖКХ, сельского и дорожного хозяйства, МЧС, торговли, металлургии, химической промышленности, угольной отрасли, спортсмены, депутаты. Активное участие принимают общественные организации. "Талантливых людей огромное количество. Конкурс - это благое дело, я сам с детства принимал участие в песенных конкурсах. Самое главное - начав, не бросать, продолжать дальше развиваться. Желаю участникам конкурса идти вперед к своей цели и слушать только свое сердце", - обратился к конкурсантам популярный автор и исполнитель Shaman, который выступал в Кузбассе на закрытии II Международного фестиваля Юрия Гагарина. Отмечается, что конкурс не имеет возрастных границ. Среди участников - 1428 детей дошкольного возраста, 3193 школьника. Самому юному вокалисту четыре года, а самому старшему исполнителю - ветерану Великой Отечественной войны Георгию Константиновичу Койнову из Гурьевска - 6 мая исполнится 102 года. В свой день рождения вместе с кадетами Малосалаирской школы он исполнит песню "Катюша". Уточняется, что посмотреть вокальные выступления участников Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической песни #ПесниZаРодину можно на официальной странице "ВКонтакте". Принять участие в фестивале-конкурсе патриотической песни "ПесниZаРодину" могут как профессиональные, так и любительские творческие коллективы, исполнители, музыканты, поэты, композиторы, аранжировщики, авторы музыкальных произведений. Для этого необходимо разместить свое произведение в социальных сетях с хештегом #ПесниZаРодину и подать заявку в муниципальное управление культуры.

https://ria.ru/20230420/shaman-1866556260.html

https://ria.ru/20230412/shaman-1864737286.html

https://ria.ru/20230414/shaman-1865241839.html

гурьевск

кемеровская область

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shaman (ярослав дронов) , сергей цивилев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гурьевск, кемеровская область