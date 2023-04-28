https://ria.ru/20230428/serbiya-1868455988.html

Вучич пообещал военный нейтралитет Сербии на время своих полномочий

Вучич пообещал военный нейтралитет Сербии на время своих полномочий - РИА Новости, 28.04.2023

Вучич пообещал военный нейтралитет Сербии на время своих полномочий

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гарантирует сохранение военного нейтралитета Сербии до конца своего мандата главы государства, в предстоящие четыре РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:02

2023-04-28T14:02

2023-04-28T14:34

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гарантирует сохранение военного нейтралитета Сербии до конца своего мандата главы государства, в предстоящие четыре года."Сербия сегодня - одна из редких стран, которая проводит свою политику, самостоятельную, независимую и свободолюбивую. Поэтому вы видели, как начали давить со всех сторон те, кто не желает, чтобы Сербия была военно-нейтральной, а присоединилась к НАТО или кому-то другому. Пока я - президент государства, а это будет еще четыре года, как верховный главнокомандующий вам гарантирую - Сербия не вступит в НАТО или другой военный блок", - заявил Вучич гражданам в Сокобане. "Сербия будет беречь свой военный нейтралитет и свою свободу будет защищать сама. Это наш выбор", - подчеркнул сербский лидер.Официальный Белград придерживается военного нейтралитета согласно парламентской резолюции от 2007 года, а также является участником программы НАТО "Партнерство ради мира".Вучич, который опроверг слухи об ухудшении здоровья после сообщений о якобы госпитализации, прибыл в пятницу в город Сокобаня в центральной части страны. В ходе выступления в Сокобане он никак не упомянул свое здоровье и не прокомментировал сообщения СМИ.Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20230421/vuchich-1866771127.html

https://ria.ru/20230412/serbiya-1864819975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич