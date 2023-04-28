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Чавушоглу рассказал о предложении Киева по зерновой сделке - РИА Новости, 28.04.2023
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20:11 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868605635.html
Чавушоглу рассказал о предложении Киева по зерновой сделке
Чавушоглу рассказал о предложении Киева по зерновой сделке - РИА Новости, 28.04.2023
Чавушоглу рассказал о предложении Киева по зерновой сделке
Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках "зерновой сделки", вопрос обсуждается, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:11
2023-04-28T20:11
экономика
украина
россия
турция
мевлют чавушоглу
оон
в мире
зерновая сделка
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках "зерновой сделки", вопрос обсуждается, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Есть различные предложения в рамках обсуждений по "зерновой сделке". Например, Украина говорит, что давайте расширим список, добавим еще товары. Сейчас это обсуждается. Есть предложения в этой связи, нам их тоже отправили. Надеюсь, Россия и Украина придут к консенсусу по этому поводу", - сказал Чавушоглу в интервью TRT Haber.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.
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экономика, украина, россия, турция, мевлют чавушоглу, оон, в мире, зерновая сделка
Экономика, Украина, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу, ООН, В мире, Зерновая сделка
Чавушоглу рассказал о предложении Киева по зерновой сделке

Чавушоглу: Украина предложила расширить список товаров для экспорта по зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках "зерновой сделки", вопрос обсуждается, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Есть различные предложения в рамках обсуждений по "зерновой сделке". Например, Украина говорит, что давайте расширим список, добавим еще товары. Сейчас это обсуждается. Есть предложения в этой связи, нам их тоже отправили. Надеюсь, Россия и Украина придут к консенсусу по этому поводу", - сказал Чавушоглу в интервью TRT Haber.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.
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ЭкономикаУкраинаРоссияТурцияМевлют ЧавушоглуООНВ миреЗерновая сделка
 
 
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