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Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке - РИА Новости, 28.04.2023
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19:53 28.04.2023 (обновлено: 20:08 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868602960.html
Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке
Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке - РИА Новости, 28.04.2023
Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке", в ней подразумевается сотрудничество с Турцией по оплате за российскую... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:53
2023-04-28T20:08
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россия
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антониу гутерреш
украина
владимир путин
мевлют чавушоглу
в мире
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке", в ней подразумевается сотрудничество с Турцией по оплате за российскую агропродукцию, заявил в интервью глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Ранее Чавушоглу сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Генеральный секретарь (ООН, Гутерреш) выступил с инициативой по "дорожной карте" (по продлению "зерновой сделки), оно было направлено России и Украине. Аналогичное письмо с "дорожной картой" получил и господин президент (Тайип Эрдоган). "Дорожная карта" подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе, экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплату (за российскую агропродукцию)" - заявил Чавушоглу в интервью TRT Haber.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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турция, россия, оон, антониу гутерреш, украина, владимир путин, мевлют чавушоглу, в мире
Турция, Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Украина, Владимир Путин, Мевлют Чавушоглу, В мире
Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке

Чавушоглу: Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке", в ней подразумевается сотрудничество с Турцией по оплате за российскую агропродукцию, заявил в интервью глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Ранее Чавушоглу сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Генеральный секретарь (ООН, Гутерреш) выступил с инициативой по "дорожной карте" (по продлению "зерновой сделки), оно было направлено России и Украине. Аналогичное письмо с "дорожной картой" получил и господин президент (Тайип Эрдоган). "Дорожная карта" подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе, экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплату (за российскую агропродукцию)" - заявил Чавушоглу в интервью TRT Haber.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ТурцияРоссияООНАнтониу ГутеррешУкраинаВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуВ мире
 
 
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