Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке
Чавушоглу: Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке", в ней подразумевается сотрудничество с Турцией по оплате за российскую агропродукцию, заявил в интервью глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Ранее Чавушоглу сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Генеральный секретарь (ООН, Гутерреш) выступил с инициативой по "дорожной карте" (по продлению "зерновой сделки), оно было направлено России и Украине. Аналогичное письмо с "дорожной картой" получил и господин президент (Тайип Эрдоган). "Дорожная карта" подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе, экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплату (за российскую агропродукцию)" - заявил Чавушоглу в интервью TRT Haber.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.