https://ria.ru/20230428/sdelka-1868602960.html

Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке

Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке - РИА Новости, 28.04.2023

Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке

Президент Турции Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке", в ней подразумевается сотрудничество с Турцией по оплате за российскую... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:53

2023-04-28T19:53

2023-04-28T20:08

турция

россия

оон

антониу гутерреш

украина

владимир путин

мевлют чавушоглу

в мире

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке", в ней подразумевается сотрудничество с Турцией по оплате за российскую агропродукцию, заявил в интервью глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Ранее Чавушоглу сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Генеральный секретарь (ООН, Гутерреш) выступил с инициативой по "дорожной карте" (по продлению "зерновой сделки), оно было направлено России и Украине. Аналогичное письмо с "дорожной картой" получил и господин президент (Тайип Эрдоган). "Дорожная карта" подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе, экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплату (за российскую агропродукцию)" - заявил Чавушоглу в интервью TRT Haber.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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турция, россия, оон, антониу гутерреш, украина, владимир путин, мевлют чавушоглу, в мире