https://ria.ru/20230428/sdelka-1868501446.html

Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки

Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023

Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки

Ясности вокруг ситуации с продлением сроков действия "зерновой сделки" нет, Анкара ждет поддержки ее усилий со стороны Запада, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:02

2023-04-28T16:02

2023-04-28T16:02

экономика

россия

анкара (провинция)

турция

зерновая сделка

оон

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Ясности вокруг ситуации с продлением сроков действия "зерновой сделки" нет, Анкара ждет поддержки ее усилий со стороны Запада, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вам известно об усилиях генсека ООН и турецких ведомств по урегулированию ситуации. Но сейчас у меня нет четкого и ясного ответа на ваш вопрос о перспективах", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы продления сроков действия "зерновой сделки". По его словам, Анкара как инициатор сделки совместно с ООН, которая взяла на себя ответственность по ее выполнению, предпринимают ряд усилий. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.

https://ria.ru/20230425/sdelka-1867737574.html

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

россия

анкара (провинция)

турция

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экономика, россия, анкара (провинция), турция, зерновая сделка, оон, в мире