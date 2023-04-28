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Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023
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16:02 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868501446.html
Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки
Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023
Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки
Ясности вокруг ситуации с продлением сроков действия "зерновой сделки" нет, Анкара ждет поддержки ее усилий со стороны Запада, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:02
2023-04-28T16:02
экономика
россия
анкара (провинция)
турция
зерновая сделка
оон
в мире
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Ясности вокруг ситуации с продлением сроков действия "зерновой сделки" нет, Анкара ждет поддержки ее усилий со стороны Запада, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вам известно об усилиях генсека ООН и турецких ведомств по урегулированию ситуации. Но сейчас у меня нет четкого и ясного ответа на ваш вопрос о перспективах", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы продления сроков действия "зерновой сделки". По его словам, Анкара как инициатор сделки совместно с ООН, которая взяла на себя ответственность по ее выполнению, предпринимают ряд усилий. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.
https://ria.ru/20230425/sdelka-1867737574.html
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экономика, россия, анкара (провинция), турция, зерновая сделка, оон, в мире
Экономика, Россия, Анкара (провинция), Турция, Зерновая сделка, ООН, В мире
Источник рассказал о перспективах продления зерновой сделки

Источник: ясности по перспективе продления зерновой сделки нет, Анкара ждет поддержки

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота зернового терминала
Работа зернового терминала - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа зернового терминала. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Ясности вокруг ситуации с продлением сроков действия "зерновой сделки" нет, Анкара ждет поддержки ее усилий со стороны Запада, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
В послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по "зерновой сделке" есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Вам известно об усилиях генсека ООН и турецких ведомств по урегулированию ситуации. Но сейчас у меня нет четкого и ясного ответа на ваш вопрос о перспективах", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы продления сроков действия "зерновой сделки".
По его словам, Анкара как инициатор сделки совместно с ООН, которая взяла на себя ответственность по ее выполнению, предпринимают ряд усилий.
«
"Мы ждем от наших западных партнеров поддержки наших усилий", - уточнил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней - до 18 мая.
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ЭкономикаРоссияАнкара (провинция)ТурцияЗерновая сделкаООНВ мире
 
 
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