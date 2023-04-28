В Иране рассказали, что необходимо для завершения переговоров по СВПД
Постпред Ирана в Вене: для завершения переговоров по ядерной сделке нужна решимость сторон
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Последние шаги в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) могут быть сделаны без предварительных условий, а благодаря решимости сторон, иранская сторона уже неоднократно выражала свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл.
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"Без каких-либо предварительных условий, благодаря доброй воле и решимости всех сторон и в рамках переговоров, проводимых до сих пор, могут быть предприняты заключительные шаги в переговорах. США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры. Иран постоянно выражал свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения", - сказал постпред Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.