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В Иране рассказали, что необходимо для завершения переговоров по СВПД - РИА Новости, 28.04.2023
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09:58 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868349196.html
В Иране рассказали, что необходимо для завершения переговоров по СВПД
В Иране рассказали, что необходимо для завершения переговоров по СВПД - РИА Новости, 28.04.2023
В Иране рассказали, что необходимо для завершения переговоров по СВПД
Последние шаги в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) могут быть сделаны без предварительных условий, а РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:58
2023-04-28T09:58
в мире
иран
сша
мохсен назири асл
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Последние шаги в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) могут быть сделаны без предварительных условий, а благодаря решимости сторон, иранская сторона уже неоднократно выражала свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.
https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868222464.html
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в мире, иран, сша, мохсен назири асл
В мире, Иран, США, Мохсен Назири Асл
В Иране рассказали, что необходимо для завершения переговоров по СВПД

Постпред Ирана в Вене: для завершения переговоров по ядерной сделке нужна решимость сторон

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Последние шаги в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) могут быть сделаны без предварительных условий, а благодаря решимости сторон, иранская сторона уже неоднократно выражала свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл.
«
"Без каких-либо предварительных условий, благодаря доброй воле и решимости всех сторон и в рамках переговоров, проводимых до сих пор, могут быть предприняты заключительные шаги в переговорах. США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры. Иран постоянно выражал свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения", - сказал постпред Ирана.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.
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25 апреля, 15:02
 
В миреИранСШАМохсен Назири Асл
 
 
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