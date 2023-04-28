https://ria.ru/20230428/schetchiki-1868313543.html

Россиянам рассказали о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

Россиянам рассказали о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая - РИА Новости, 28.04.2023

Россиянам рассказали о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

Новые правила поверки счетчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты и помогут разоблачить махинаторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" юрист Елена РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T02:15

2023-04-28T02:15

2023-04-28T10:21

общество

жкх

россия

елена кудерко

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новые правила поверки счетчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты и помогут разоблачить махинаторов, рассказала в интервью агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Согласно вступающему в силу ГОСТ Р 8.1017-2023 во время проверки мастер выяснит, использовались ли на счетчике когда-либо магнитные устройства, искажающие показания. Если да, то в газовую компанию направят соответствующий акт и начнется разбирательство.Новые правила вводят не только в целях экономии, но и ради безопасности: более жесткие требования к поверке помогут предотвратить утечки газа. Проводить ее сможет только аккредитованная компания, которая включена в перечень на сайте Росаккредитации. По окончании поверки в паспорт счетчика вносят данные, которые должны быть отражены в электронном реестре Росстандарта.Если выяснится, что прибор неисправен, плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, значительно выше фактического потребления. За выявленное мошенничество со счетчиками полагается серьезный штраф, заключила юрист.

https://ria.ru/20230403/schetchiki-1862555883.html

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общество, жкх, россия, елена кудерко, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)