https://ria.ru/20230428/sau-1868432309.html

Украина получила от Дании первые артиллерийские установки CAESAR

Украина получила от Дании первые артиллерийские установки CAESAR - РИА Новости, 28.04.2023

Украина получила от Дании первые артиллерийские установки CAESAR

Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки CAESAR, и они уже заступили на боевое дежурство, заявил министр обороны Украины Алексей Резников... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:03

2023-04-28T13:03

2023-04-28T13:03

в мире

украина

дания

алексей резников

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки CAESAR, и они уже заступили на боевое дежурство, заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Military Media Center. В январе власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции. В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании сообщил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221230/caesar-1842372671.html

https://ria.ru/20230426/tanki-1868001597.html

украина

дания

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в мире, украина, дания, алексей резников