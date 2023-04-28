Украина получила от Дании первые артиллерийские установки CAESAR
Резников заявил, что Украина получила от Дании первые артиллерийские установки CAESAR
Самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки CAESAR, и они уже заступили на боевое дежурство, заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Military Media Center.
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"Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые "Цезари" на Украину. Производство Франция, но это датские "Цезари", которые становятся на боевое дежурство", - заявил Резников.
В январе власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции.
В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании сообщил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".