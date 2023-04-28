https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868566533.html

Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро

Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро - РИА Новости, 28.04.2023

Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро

Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:50

2023-04-28T17:50

2023-04-28T18:00

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент ответил, как он ранее говорил, нужно не приспосабливаться и пережидать внешнее давление, а создать основу для долгосрочного, независимого и успешного развития России.

https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкции в отношении россии, экономика, владимир путин