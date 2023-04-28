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Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро - РИА Новости, 28.04.2023
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17:50 28.04.2023 (обновлено: 18:00 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868566533.html
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро
Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:50
2023-04-28T18:00
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент ответил, как он ранее говорил, нужно не приспосабливаться и пережидать внешнее давление, а создать основу для долгосрочного, независимого и успешного развития России.
https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html
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санкции в отношении россии, экономика, владимир путин
Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро

Путин: в условиях санкций надо четко и быстро создать базу для успешного развития страны

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Уважаемые коллеги, сегодня в условиях экономической агрессии парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда", - сказал Путин во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
Президент ответил, как он ранее говорил, нужно не приспосабливаться и пережидать внешнее давление, а создать основу для долгосрочного, независимого и успешного развития России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин
Вчера, 17:59
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаВладимир Путин
 
 
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