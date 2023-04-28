https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868566533.html
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро
Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:50
2023-04-28T17:50
2023-04-28T18:00
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент ответил, как он ранее говорил, нужно не приспосабливаться и пережидать внешнее давление, а создать основу для долгосрочного, независимого и успешного развития России.
https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, владимир путин
Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал действовать в условиях санкций четко и быстро
Путин: в условиях санкций надо четко и быстро создать базу для успешного развития страны
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо действовать четко и быстро в условиях санкций, задача не приспособиться, а создать базу для успешного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Уважаемые коллеги, сегодня в условиях экономической агрессии парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда", - сказал Путин во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
Президент ответил, как он ранее говорил, нужно не приспосабливаться и пережидать внешнее давление, а создать основу для долгосрочного, независимого и успешного развития России.
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин