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В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники
В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023
В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники
В Рязанской области не будут проводить массовые шествия на майские праздники - отменены первомайская демонстрация и смотр строя в День Победы, сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:20
2023-04-28T15:20
2023-04-28T15:20
общество
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рязань
день победы
майские праздники
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РЯЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. В Рязанской области не будут проводить массовые шествия на майские праздники - отменены первомайская демонстрация и смотр строя в День Победы, сообщили РИА Новости в комитете по информации и массовым коммуникациям региона. Как следует из программы мероприятий на 9 мая, опубликованной на сайте администрации Рязани, фейерверочный показ сохранен. Также в городе проведут, в частности, народные гуляния "Парк Победы", акцию "Хор отцов и сыновей" и Всероссийскую минуту молчания "Светлой памяти павших...".
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общество, рязанская область, рязань, день победы, майские праздники, россия
Общество, Рязанская область, Рязань, День Победы, майские праздники, Россия
В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники
Власти Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники