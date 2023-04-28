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В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023
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15:20 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/ryazan-1868486600.html
В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники
В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023
В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники
В Рязанской области не будут проводить массовые шествия на майские праздники - отменены первомайская демонстрация и смотр строя в День Победы, сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:20
2023-04-28T15:20
общество
рязанская область
рязань
день победы
майские праздники
россия
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РЯЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. В Рязанской области не будут проводить массовые шествия на майские праздники - отменены первомайская демонстрация и смотр строя в День Победы, сообщили РИА Новости в комитете по информации и массовым коммуникациям региона. Как следует из программы мероприятий на 9 мая, опубликованной на сайте администрации Рязани, фейерверочный показ сохранен. Также в городе проведут, в частности, народные гуляния "Парк Победы", акцию "Хор отцов и сыновей" и Всероссийскую минуту молчания "Светлой памяти павших...".
https://ria.ru/20230403/polovode-1862638301.html
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общество, рязанская область, рязань, день победы, майские праздники, россия
Общество, Рязанская область, Рязань, День Победы, майские праздники, Россия
В Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники

Власти Рязанской области отменили массовые шествия на майские праздники

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. В Рязанской области не будут проводить массовые шествия на майские праздники - отменены первомайская демонстрация и смотр строя в День Победы, сообщили РИА Новости в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
«
"Все массовые шествия в период с 1 по 9 мая отменены и изменены на другие форматы мероприятия", - сообщили в комитете.
Как следует из программы мероприятий на 9 мая, опубликованной на сайте администрации Рязани, фейерверочный показ сохранен. Также в городе проведут, в частности, народные гуляния "Парк Победы", акцию "Хор отцов и сыновей" и Всероссийскую минуту молчания "Светлой памяти павших...".
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