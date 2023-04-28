Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю
Глава ЦБ Набиуллина: пилот цифрового рубля продлится до конца 2023 года или даже дольше
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пилот цифрового рубля в РФ продлится до конца 2023 года или даже дольше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Мы сейчас проводим пилот. Мы делали тест, сейчас будем выходить в пилот. Но до широкого распространения цифровых рублей должен успешно завершиться пилот. Мы будем его проводить столько, сколько нужно, как минимум до конца этого года, может быть, дольше", - заявила она в ходе пресс-конференции.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же как нет срока годности у безналичных или наличных денег.