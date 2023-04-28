https://ria.ru/20230428/rubl-1868548814.html

Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю

Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю - РИА Новости, 28.04.2023

Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю

Пилот цифрового рубля в РФ продлится до конца 2023 года или даже дольше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:14

2023-04-28T17:14

2023-04-28T17:14

рубль

цифровой рубль

экономика

россия

эльвира набиуллина

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пилот цифрового рубля в РФ продлится до конца 2023 года или даже дольше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации. ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же как нет срока годности у безналичных или наличных денег.

https://ria.ru/20230420/rubl-1866577214.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рубль, цифровой рубль, экономика, россия, эльвира набиуллина, технологии, центральный банк рф (цб рф)