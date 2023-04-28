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Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю - РИА Новости, 28.04.2023
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17:14 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/rubl-1868548814.html
Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю
Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю - РИА Новости, 28.04.2023
Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю
Пилот цифрового рубля в РФ продлится до конца 2023 года или даже дольше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:14
2023-04-28T17:14
рубль
цифровой рубль
экономика
россия
эльвира набиуллина
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пилот цифрового рубля в РФ продлится до конца 2023 года или даже дольше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации. ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же как нет срока годности у безналичных или наличных денег.
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рубль, цифровой рубль, экономика, россия, эльвира набиуллина, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Рубль, Цифровой рубль, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о сроках пилотного проекта по цифровому рублю

Глава ЦБ Набиуллина: пилот цифрового рубля продлится до конца 2023 года или даже дольше

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пилот цифрового рубля в РФ продлится до конца 2023 года или даже дольше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Мы сейчас проводим пилот. Мы делали тест, сейчас будем выходить в пилот. Но до широкого распространения цифровых рублей должен успешно завершиться пилот. Мы будем его проводить столько, сколько нужно, как минимум до конца этого года, может быть, дольше", - заявила она в ходе пресс-конференции.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же как нет срока годности у безналичных или наличных денег.
Цифровой рубль
Переводы в цифровых рублях будут бесплатными, заявила Набиуллина
20 апреля, 12:22
 
РубльЦифровой рубльЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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