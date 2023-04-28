https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин
Ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти, подтверждают единство и сплоченность народа, Россия... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:59
2023-04-28T17:59
2023-04-28T17:59
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти, подтверждают единство и сплоченность народа, Россия будет последовательно идти только вперед, к намеченным высоким, большим целям, заявил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин
Президент Путин: Россия будет последовательно идти вперед к намеченным целям