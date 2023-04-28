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Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
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17:59 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин
Ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти, подтверждают единство и сплоченность народа, Россия... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:59
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россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти, подтверждают единство и сплоченность народа, Россия будет последовательно идти только вперед, к намеченным высоким, большим целям, заявил президент России Владимир Путин.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин

Президент Путин: Россия будет последовательно идти вперед к намеченным целям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти, подтверждают единство и сплоченность народа, Россия будет последовательно идти только вперед, к намеченным высоким, большим целям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти. Подтверждают единство и сплоченность нашего народа, являются ключевой, незыблемой гарантией того, что мы вместе преодолеем любые испытания. Будем последовательно и твердо идти только вперед, к намеченным высоким, большим целям", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.
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