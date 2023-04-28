Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин

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"Ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти. Подтверждают единство и сплоченность нашего народа, являются ключевой, незыблемой гарантией того, что мы вместе преодолеем любые испытания. Будем последовательно и твердо идти только вперед, к намеченным высоким, большим целям", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.