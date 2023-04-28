https://ria.ru/20230428/rets-1868465761.html

РЭЦ: экспортеры застраховали отсрочку платежа на 263 млн рублей

РЭЦ: экспортеры застраховали отсрочку платежа на 263 млн рублей - РИА Новости, 28.04.2023

РЭЦ: экспортеры застраховали отсрочку платежа на 263 млн рублей

Российские экспортеры застраховали в первом квартале 2023 года отсрочку платежа на сумму свыше 263 миллионов рублей по программе поддержки МСП, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:20

2023-04-28T14:20

2023-04-28T14:20

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские экспортеры застраховали в первом квартале 2023 года отсрочку платежа на сумму свыше 263 миллионов рублей по программе поддержки МСП, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Более 263 миллионов рублей - на такую общую сумму малые и средние предприятия застраховали свои экспортные поставки с помощью продукта "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" в I квартале 2023 года. Услугу предоставляет страховое агентство ЭКСАР (входит в группу РЭЦ), получить ее можно с помощью цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Всего за первые три месяца этого года 35 компаний МСП заключили свыше 40 договоров страхования.Страхование экспортных поставок позволяет компаниям расширить географию и объемы экспорта, работая на условиях отсрочки платежа. Таким образом, экспортер может быть уверенным в том, что он получит средства за поставленные товары. Компаниям МСП доступны все страховые услуги, которые ЭКСАР предлагает экспортерам, при этом особой популярностью среди таких компаний пользуется специально разработанная для МСП программа страхования отсрочки. Продукт доступен в онлайн-формате - подать заявку можно в личном кабинете платформы "Мой экспорт". Для этого необходимо заполнить только один документ - заявление на страхование.Стоимость услуги составляет 20 тысяч рублей. Страховка покрывает коммерческие и политические риски экспортера при работе на условии отсрочки платежа, а также позволяет экспортеру обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя - 10 миллионов рублей или эквивалентная сумма в долларах США или евро.В первом квартале этого года чаще всего по специальной программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ. При этом самыми популярными направлениями стали Казахстан, Белоруссия и ОАЭ, а также Армения, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан. Компании страховали поставки и в другие страны мира - США, Израиль, Египет, Китай, Нидерланды, Чехию.Предприниматели чаще всего поставляли за рубеж строительные материалы, продукты питания и предметы мебели. Кроме того, страховую защиту приобрели поставщики оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной продукции, косметики, текстиля, посуды, упаковочных материалов и удобрений.

https://ria.ru/20230428/rets-1868415131.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)