https://ria.ru/20230428/regiony-1868575510.html
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов
Надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, это... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:16
2023-04-28T18:16
2023-04-28T18:16
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херсонская область
луганская народная республика
владимир путин
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, это часть нашего народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. По его словам, одним из приоритетов является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года: Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей. "Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны, чтобы для них в полном объёме заработала вся система трудовых и социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание, создавались рабочие места и в целом условия для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну чем отличаются они от другой части или других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230428/putin-1868565311.html
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россия, херсонская область , луганская народная республика, владимир путин, общество
Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов
Путин: нужно создавать условия для восстановления и динамического роста новых регионов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, это часть нашего народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.
По его словам, одним из приоритетов является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года: Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны, чтобы для них в полном объёме заработала вся система трудовых и социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание, создавались рабочие места и в целом условия для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну чем отличаются они от другой части или других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", - сказал Путин.
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента