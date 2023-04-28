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Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов - РИА Новости, 28.04.2023
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18:16 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/regiony-1868575510.html
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов
Надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, это... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:16
2023-04-28T18:16
россия
херсонская область
луганская народная республика
владимир путин
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, это часть нашего народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. По его словам, одним из приоритетов является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года: Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей. "Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны, чтобы для них в полном объёме заработала вся система трудовых и социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание, создавались рабочие места и в целом условия для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну чем отличаются они от другой части или других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230428/putin-1868565311.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , луганская народная республика, владимир путин, общество
Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин призвал создать условия для динамического роста новых регионов

Путин: нужно создавать условия для восстановления и динамического роста новых регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, это часть нашего народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.
По его словам, одним из приоритетов является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года: Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны, чтобы для них в полном объёме заработала вся система трудовых и социальных гарантий, включая качественное медицинское обслуживание, создавались рабочие места и в целом условия для динамичного экономического роста, скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну чем отличаются они от другой части или других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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РоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
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