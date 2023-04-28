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При обстреле Горловки мирный житель получил ранения

При обстреле Горловки мирный житель получил ранения - РИА Новости, 28.04.2023

При обстреле Горловки мирный житель получил ранения

Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:52

2023-04-28T10:52

2023-04-28T10:52

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Обстрел города был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу в 10.05 мск, по Никитовскому району было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия