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При обстреле Горловки мирный житель получил ранения
При обстреле Горловки мирный житель получил ранения - РИА Новости, 28.04.2023
При обстреле Горловки мирный житель получил ранения
Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:52
2023-04-28T10:52
2023-04-28T10:52
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Обстрел города был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу в 10.05 мск, по Никитовскому району было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки мирный житель получил ранения
Мэр Приходько: мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Никитовского района Горловки