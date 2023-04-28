https://ria.ru/20230428/putin-1868587204.html
Путин рассказал о тех, кто создает проблемы России
Путин рассказал о тех, кто создает проблемы России - РИА Новости, 28.04.2023
Путин рассказал о тех, кто создает проблемы России
Те, кто пытаются устроить проблемы России, создают их сами себе, заявил президент Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей при... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:57
2023-04-28T18:57
2023-04-28T19:34
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Те, кто пытаются устроить проблемы России, создают их сами себе, заявил президент Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании.Глава государства призвал обратить внимание на прогнозы международных организаций по поводу перспектив российской экономики. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о тех, кто создает проблемы России
Путин заявил, что страны, пытающиеся устроить проблемы России, создали их сами себе