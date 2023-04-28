https://ria.ru/20230428/putin-1868574963.html

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Путин назвал Россию страной-цивилизацией - РИА Новости, 28.04.2023

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:15

2023-04-28T18:15

2023-04-28T18:15

политика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, заявил президент России Владимир Путин. "И действительно, многие ваши предшественники, первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием - жить и трудиться ради отчизны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей. Президент добавил, что такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для России, страны цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного, многополярного мира.

https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин