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Путин назвал Россию страной-цивилизацией - РИА Новости, 28.04.2023
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18:15 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/putin-1868574963.html
Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Путин назвал Россию страной-цивилизацией - РИА Новости, 28.04.2023
Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:15
2023-04-28T18:15
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, заявил президент России Владимир Путин. "И действительно, многие ваши предшественники, первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием - жить и трудиться ради отчизны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей. Президент добавил, что такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для России, страны цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного, многополярного мира.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из самобытных центров мира

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, заявил президент России Владимир Путин.
"И действительно, многие ваши предшественники, первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием - жить и трудиться ради отчизны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.
Президент добавил, что такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для России, страны цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного, многополярного мира.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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