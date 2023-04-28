https://ria.ru/20230428/putin-1868574963.html
Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Путин назвал Россию страной-цивилизацией - РИА Новости, 28.04.2023
Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:15
2023-04-28T18:15
2023-04-28T18:15
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868573621_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_a4e4462b4a4c0c9c52105b0d2dce19d7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, заявил президент России Владимир Путин. "И действительно, многие ваши предшественники, первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием - жить и трудиться ради отчизны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей. Президент добавил, что такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для России, страны цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного, многополярного мира.
https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868573621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80cc74befa47d04f9eec5180d0eb79be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из самобытных центров мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Первые российские парламентарии считали своим высшим долгом жить и трудиться ради отчизны, горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, заявил президент России Владимир Путин.
"И действительно, многие ваши предшественники, первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе, стремились принести пользу родной стране, считали своим высшим долгом и призванием - жить и трудиться ради отчизны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.
Президент добавил, что такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для России, страны цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного, многополярного мира.
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин