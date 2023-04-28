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Путин заявил, что Россия не станет следовать правилам, навязываемым Западом - РИА Новости, 29.04.2023
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17:48 28.04.2023 (обновлено: 02:26 29.04.2023)
https://ria.ru/20230428/putin-1868565813.html
Путин заявил, что Россия не станет следовать правилам, навязываемым Западом
Путин заявил, что Россия не станет следовать правилам, навязываемым Западом - РИА Новости, 29.04.2023
Путин заявил, что Россия не станет следовать правилам, навязываемым Западом
Некоторые государства пишут свои "правила" и хотят навязать их другим странам, но Россия подобным установкам следовать не собирается, заявил президент Владимир... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-28T17:48
2023-04-29T02:26
владимир путин
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Некоторые государства пишут свои "правила" и хотят навязать их другим странам, но Россия подобным установкам следовать не собирается, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей.По словам российского лидера, "бывшие партнеры" в этих странах "маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды"."Какие правила? — их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их "правилам" тоже не собираемся", — сказал Путин.Президент подчеркнул, что сейчас важную роль играет дипломатия по линии парламента, и это, по мнению главы государства, — "правильная и показательная тенденция".
https://ria.ru/20230424/zapad-1867426221.html
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"Сами под одеялом где-то пишут" – Путин о "правилах", которые диктуют другие страны
"Сами под одеялом где-то пишут" – Путин о "правилах", которые диктуют другие страны
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Путин заявил, что Россия не станет следовать правилам, навязываемым Западом

Президент Путин заявил, что Россия не будет следовать навязываемым Западом правилам

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Некоторые государства пишут свои "правила" и хотят навязать их другим странам, но Россия подобным установкам следовать не собирается, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
По словам российского лидера, "бывшие партнеры" в этих странах "маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды".
"Какие правила? — их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их "правилам" тоже не собираемся", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что сейчас важную роль играет дипломатия по линии парламента, и это, по мнению главы государства, — "правильная и показательная тенденция".
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