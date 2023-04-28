https://ria.ru/20230428/putin-1868565311.html
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента - РИА Новости, 28.04.2023
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента
Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:47
2023-04-28T17:47
2023-04-28T18:08
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин."И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа наша общая, первейшая задача", - сказал Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ.
https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента
Президент Путин назвал повышение уровня жизни первой задачей для власти и парламента
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин.
"И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа наша общая, первейшая задача", - сказал Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ.
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