Рейтинг@Mail.ru
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 28.04.2023 (обновлено: 18:08 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/putin-1868565311.html
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента - РИА Новости, 28.04.2023
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента
Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:47
2023-04-28T18:08
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157243_0:241:3021:1940_1920x0_80_0_0_3e4e2b0dd5e9dc4fbaaf58c8a8a5f373.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин."И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа наша общая, первейшая задача", - сказал Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ.
https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157243_160:303:2486:2047_1920x0_80_0_0_b2a2736233c5213bc835ffaf97d6895d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин обозначил первую задачу для власти и парламента

Президент Путин назвал повышение уровня жизни первой задачей для власти и парламента

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин.
"И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа наша общая, первейшая задача", - сказал Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Орешкин назвал стратегическую цель России
25 апреля, 11:54
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала