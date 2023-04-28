https://ria.ru/20230428/putin-1868565311.html

Путин обозначил первую задачу для власти и парламента

Путин обозначил первую задачу для власти и парламента - РИА Новости, 28.04.2023

Путин обозначил первую задачу для власти и парламента

Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:47

2023-04-28T17:47

2023-04-28T18:08

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первейшая задача для власти и парламента - повышение уровня жизни граждан и их благосостояния, заявил президент России Владимир Путин."И, конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа наша общая, первейшая задача", - сказал Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ.

https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, политика