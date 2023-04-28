https://ria.ru/20230428/putin-1868439498.html
Заседание Совета законодателей с участием Владимира Путина
Заседание Совета законодателей с участием Владимира Путина - РИА Новости, 28.04.2023
Заседание Совета законодателей с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:33
2023-04-28T17:33
2023-04-28T17:33
россия
санкт-петербург
владимир путин
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Президент России Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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LIVE: Путин выступает на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге
LIVE: Путин выступает на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге
2023-04-28T17:33
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PT13M58S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, санкт-петербург, владимир путин, видео
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Заседание Совета законодателей с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
2023-04-28T17:33
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PT13M58S
Президент России Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.