https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html

"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России

"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России - РИА Новости, 28.04.2023

"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России

Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, написали обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T02:10

2023-04-28T02:10

2023-04-28T10:16

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, написали обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк.По словам журналистов, украинские военные понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике."У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе", — заявил украинский солдат.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире