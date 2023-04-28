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"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России - РИА Новости, 28.04.2023
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02:10 28.04.2023 (обновлено: 10:16 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России - РИА Новости, 28.04.2023
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России
Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, написали обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T02:10
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россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, написали обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк.По словам журналистов, украинские военные понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике."У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе", — заявил украинский солдат.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России

NYT: ВСУ признали превосходство российской армии, несмотря на поставки западного оружия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, написали обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк.
«
"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь", — рассказал американской газете рядовой ВСУ Павел.
По словам журналистов, украинские военные понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.
"У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе", — заявил украинский солдат.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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