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"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России - РИА Новости, 28.04.2023
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России
Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, написали обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T02:10
2023-04-28T02:10
2023-04-28T10:16
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, написали обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк.По словам журналистов, украинские военные понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике."У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе", — заявил украинский солдат.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России
NYT: ВСУ признали превосходство российской армии, несмотря на поставки западного оружия