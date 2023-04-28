https://ria.ru/20230428/preparaty-1868399630.html

"Росатом" поставит в Китай передовые препараты для "ядерного" лечения рака

"Росатом" поставит в Китай передовые препараты для "ядерного" лечения рака - РИА Новости, 28.04.2023

"Росатом" поставит в Китай передовые препараты для "ядерного" лечения рака

"Росатом" поставит в Китай передовые радиофармацевтические препараты, применяемые для лечения рака, речь об этом шла на встрече российских и китайских атомщиков РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:48

2023-04-28T11:48

2023-04-28T11:48

наука

китай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Росатом" поставит в Китай передовые радиофармацевтические препараты, применяемые для лечения рака, речь об этом шла на встрече российских и китайских атомщиков на площадке предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). В НИИАР прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня образования совместного предприятия "Пекинская КИАЭ - НИИАР компания радиоизотопов с ограниченной ответственностью". Это СП создано НИИАР совместно с Китайским институтом атомной энергии (КИАЭ) — основной исследовательской организацией Китайской национальной ядерной корпорации. "Мы отмечаем высокие результаты нашей деятельности: расширена номенклатура реализуемой продукции, весьма востребованной в промышленности и ядерной медицине, определены новые возможности дальнейшего развития. В частности, наши коллеги подтвердили высокую заинтересованность в новых перспективных продуктах и готовность их вывода на рынок, включая начало поставок в 2023–2024 годах для китайских потребителей препаратов на основе лютеция-177 и актиния-225", – сказал директор НИИАР Александр Тузов, слова которого приведены в сообщении НИИАР. Как отмечается в пресс-релизе, по радиоизотопным источникам из иридия-192 технического и медицинского назначения и селена-75 доля компании на китайском рынке составляет более 80%. Успешно реализуются источники нейтронов на базе калифорния-252 промышленного применения. Более 20 лет компания производит "гамма-ножи" – незаменимое средство для лечения опухолей головного мозга без хирургического вмешательства. В линейке востребованных медицинских радиоактивных изотопов, предлагаемых компанией, присутствуют также стронций-89, молибден-99, йод-131, йод-125 и другие. С прошлого года начаты поставки отечественного препарата на основе радия-223. "Принимая во внимание большой интерес мировой системы здравоохранения к развитию ядерной медицины, руководство и члены технической комиссии предприятия в ходе рабочих встреч подробно обсудили перспективы расширения сотрудничества в этом направлении. Стороны отметили, что с 2025 года можно существенно увеличить объемы поставок, в том числе благодаря своевременной успешной реализации в НИИАР проекта модернизации высокопоточного исследовательского реактора СМ-3, на котором ведется наработка различной изотопной продукции", - говорится в сообщении. "В ближайших планах рассматриваем поставку новой линейки радионуклидной продукции, используемой при лечении рака предстательной железы, рака кишечника, гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолей, применяемой в таргетной альфа-терапии при костных метастазах. Очень важно, что помимо поставок продукции наше совместное предприятие осуществляет весь комплекс сервисного обслуживания своих потребителей", – добавил заместитель директора по развитию и международной деятельности НИИАР Андрей Шикунов. Сегодня в мире десятки радиофармпрепаратов на основе изотопов лютеция-177 (Lu-177) и актиния-225 (Ас-225) находятся на различных стадиях клинических испытаний. По мнению научного сообщества, инновационные РФП внесут существенный вклад в борьбу с распространенными онкологическими заболеваниями. Разработки технологий производства препаратов на основе лютеция-177 и актиния-225 ведутся в "Росатоме". Лютеций-177 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных РФП. По оценкам ученых, ведущих разработки передовых лекарственных средств, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний. "Росатом" - единственная компания в мире, обладающая технологическими возможностями для производства всех типов лютеция-177. Актиний-225 относится к так называемым альфа-эмиттерам - радиоактивным изотопам, при своем распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют "будущим ядерной медицины". Ас-225 может применяться как самостоятельно для борьбы со злокачественными опухолями, так и для получения дочернего радиоизотопа висмут-213, также используемого в онкологии для лечения многих форм рака. Государственный научный центр РФ НИИАР - крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действует несколько исследовательских ядерных реакторов.

https://ria.ru/20230424/nauka-1866871173.html

https://ria.ru/20230402/onkolog-1862423193.html

https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859579986.html

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китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия