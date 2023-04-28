https://ria.ru/20230428/preduprezhdenie-1868445834.html
В Севастополе объявили штормовое предупреждение
В Севастополе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.04.2023
В Севастополе объявили штормовое предупреждение
Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило штормовое предупреждение. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:41
2023-04-28T13:41
2023-04-28T13:41
севастополь
республика крым
россия
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило штормовое предупреждение. "По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий! К 18.00 – 21.00 28 апреля в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 миллиметров и более", - говорится в сообщении. В условиях объявленного штормового предупреждения следует не выходить на улицу. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Ранее в Крыму объявили два штормовых предупреждения в связи с сильными осадками, предупредив о подъеме уровня рек.
https://ria.ru/20230427/ozimye-1868117809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, республика крым, россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Республика Крым, Россия, Погода, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе объявили штормовое предупреждение
МЧС объявило в Севастополе штормовое предупреждение из-за ливней
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости.
Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило
штормовое предупреждение.
"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий! К 18.00 – 21.00 28 апреля в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 миллиметров и более", - говорится в сообщении.
В условиях объявленного штормового предупреждения следует не выходить на улицу. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей.
Ранее в Крыму объявили два штормовых предупреждения в связи с сильными осадками, предупредив о подъеме уровня рек.
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