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В Севастополе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.04.2023
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13:41 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/preduprezhdenie-1868445834.html
В Севастополе объявили штормовое предупреждение
В Севастополе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.04.2023
В Севастополе объявили штормовое предупреждение
Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило штормовое предупреждение. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:41
2023-04-28T13:41
севастополь
республика крым
россия
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило штормовое предупреждение. "По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий! К 18.00 – 21.00 28 апреля в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 миллиметров и более", - говорится в сообщении. В условиях объявленного штормового предупреждения следует не выходить на улицу. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Ранее в Крыму объявили два штормовых предупреждения в связи с сильными осадками, предупредив о подъеме уровня рек.
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севастополь
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севастополь, республика крым, россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Республика Крым, Россия, Погода, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило в Севастополе штормовое предупреждение из-за ливней

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило штормовое предупреждение.
"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий! К 18.00 – 21.00 28 апреля в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 миллиметров и более", - говорится в сообщении.
В условиях объявленного штормового предупреждения следует не выходить на улицу. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей.
Ранее в Крыму объявили два штормовых предупреждения в связи с сильными осадками, предупредив о подъеме уровня рек.
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СевастопольРеспублика КрымРоссияПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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