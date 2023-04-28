https://ria.ru/20230428/preduprezhdenie-1868445834.html

В Севастополе объявили штормовое предупреждение

В Севастополе объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.04.2023

В Севастополе объявили штормовое предупреждение

Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило штормовое предупреждение. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:41

2023-04-28T13:41

2023-04-28T13:41

севастополь

республика крым

россия

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979b95ab2f16fa453fa5517b70745cfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Жителей и гостей Севастополя предупредили о сильных дождях, ГУМЧС объявило штормовое предупреждение. "По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий! К 18.00 – 21.00 28 апреля в Севастополе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 миллиметров и более", - говорится в сообщении. В условиях объявленного штормового предупреждения следует не выходить на улицу. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Ранее в Крыму объявили два штормовых предупреждения в связи с сильными осадками, предупредив о подъеме уровня рек.

https://ria.ru/20230427/ozimye-1868117809.html

севастополь

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

севастополь, республика крым, россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)