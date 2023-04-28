https://ria.ru/20230428/pravila-1868607352.html
США намерены "изменить правила игры" у Тайваня с помощью подводных дронов
США намерены "изменить правила игры" у Тайваня с помощью подводных дронов - РИА Новости, 28.04.2023
США намерены "изменить правила игры" у Тайваня с помощью подводных дронов
США намерены вскоре провести испытания пяти беспилотных подводных аппаратов, способных, по мнению Вашингтона, в корне переломить ситуацию с безопасностью в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:20
2023-04-28T20:20
2023-04-28T20:20
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США намерены вскоре провести испытания пяти беспилотных подводных аппаратов, способных, по мнению Вашингтона, в корне переломить ситуацию с безопасностью в Тайваньском проливе, заявил в пятницу начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей. "Наш первый крупный подводный аппарат сейчас находится у побережья Калифорнии, и его испытания проходят достаточно успешно. Еще пять дополнительных беспилотных подводных аппаратов последуют за ним. Они обладают потенциалом скрытой установки мин. Это изменит правила игры", - сказал Гилдей в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США. Таким образом он ответил на вопрос одного из конгрессменов о том, какие меры США могут принять уже сейчас, чтобы модернизировать свои вооружения в военно-морской сфере и не допустить реализации приписываемых Пекину планов вторжения на Тайвань.
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864079320.html
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в мире, сша, калифорния, вашингтон (штат)
В мире, США, Калифорния, Вашингтон (штат)
США намерены "изменить правила игры" у Тайваня с помощью подводных дронов
Начштаба ВМС Гилдей: США хотят с помощью подводных дронов изменить правила игры у Тайваня