https://ria.ru/20230428/pozhar-1868626729.html
В Курганской области ввели режим ЧС
В Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.04.2023
В Курганской области ввели режим ЧС
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, документ... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:46
2023-04-28T22:46
2023-04-28T22:46
происшествия
курганская область
курган
россия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868128540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb27fb8a37b294a91a30d183fa81be55.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, документ опубликован на сайте правительства области. Ранее постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля был введен режим ЧС. "В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю: ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - говорится в сообщении. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
курганская область
курган
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868128540_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bae5150f14dc248577ad49991da4c1e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, курган, россия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Курган, Россия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Курганской области ввели режим ЧС
Во всей Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров