Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868626729.html
В Курганской области ввели режим ЧС
В Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.04.2023
В Курганской области ввели режим ЧС
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, документ... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:46
2023-04-28T22:46
происшествия
курганская область
курган
россия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868128540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb27fb8a37b294a91a30d183fa81be55.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, документ опубликован на сайте правительства области. Ранее постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля был введен режим ЧС. "В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю: ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - говорится в сообщении. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
курганская область
курган
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868128540_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bae5150f14dc248577ad49991da4c1e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, курган, россия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Курган, Россия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Курганской области ввели режим ЧС

Во всей Курганской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

© Фото : страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова во ВКонтактеПожар в Курганской области
Пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова во ВКонтакте
Пожар в Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, документ опубликован на сайте правительства области.
Ранее постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля был введен режим ЧС.
"В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю: ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - говорится в сообщении.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Крупные пожары из-за возгорания сухой травы в России
10 апреля, 15:25
 
ПроисшествияКурганская областьКурганРоссияВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала