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В Курганской области ввели режим ЧС

В Курганской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.04.2023

В Курганской области ввели режим ЧС

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, документ... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:46

2023-04-28T22:46

2023-04-28T22:46

происшествия

курганская область

курган

россия

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, документ опубликован на сайте правительства области. Ранее постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля был введен режим ЧС. "В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю: ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - говорится в сообщении. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

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происшествия, курганская область, курган, россия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии