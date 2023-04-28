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В центре Петербурга загорелось здание кинотеатра
В центре Петербурга загорелось здание кинотеатра - РИА Новости, 28.04.2023
В центре Петербурга загорелось здание кинотеатра
Пожар на мансардном этаже пятиэтажного здания на Невском проспекте произошел в Санкт-Петербурге, из опасной зоны эвакуировали 25 человек, сообщает городской... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:10
2023-04-28T22:10
2023-04-28T22:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Пожар на мансардном этаже пятиэтажного здания на Невском проспекте произошел в Санкт-Петербурге, из опасной зоны эвакуировали 25 человек, сообщает городской главк МЧС РФ. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре в здании на Невском проспекте, 67 поступило в 20.26 мск. Пожар ликвидировали в 21.25 мск силами 25 специалистов и пяти единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. По данным сервиса "Яндекс. Карты", в здании на Невском проспекте, 67 расположен, в частности, кинотеатр "Художественный". Как уточнили РИА Новости в кинотеатре, в настоящее время он работает в обычном режиме.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
В центре Петербурга загорелось здание кинотеатра
МЧС: в Петербурге на Невском проспекте загорелось мансарда пятиэтажного здания кинотеатра