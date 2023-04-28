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В центре Петербурга загорелось здание кинотеатра

В центре Петербурга загорелось здание кинотеатра - РИА Новости, 28.04.2023

В центре Петербурга загорелось здание кинотеатра

Пожар на мансардном этаже пятиэтажного здания на Невском проспекте произошел в Санкт-Петербурге, из опасной зоны эвакуировали 25 человек, сообщает городской... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:10

2023-04-28T22:10

2023-04-28T22:10

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Пожар на мансардном этаже пятиэтажного здания на Невском проспекте произошел в Санкт-Петербурге, из опасной зоны эвакуировали 25 человек, сообщает городской главк МЧС РФ. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре в здании на Невском проспекте, 67 поступило в 20.26 мск. Пожар ликвидировали в 21.25 мск силами 25 специалистов и пяти единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. По данным сервиса "Яндекс. Карты", в здании на Невском проспекте, 67 расположен, в частности, кинотеатр "Художественный". Как уточнили РИА Новости в кинотеатре, в настоящее время он работает в обычном режиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость