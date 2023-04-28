https://ria.ru/20230428/pozhar-1868470757.html
В Курганской области загорелось восемь домов
В Курганской области загорелось восемь домов - РИА Новости, 28.04.2023
В Курганской области загорелось восемь домов
Восемь домов и построек загорелись на площади 600 квадратных метров в деревне Корнилово Варгашинского района Курганской области, проведена эвакуация людей,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:29
2023-04-28T14:29
2023-04-28T19:47
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восемь домов и построек загорелись на площади 600 квадратных метров в деревне Корнилово Варгашинского района Курганской области, проведена эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Происходит горение восьми домов и надворных построек на общей площади 600 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составляет 150 гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в целях безопасности проведена эвакуация населения. Борьбу с пожаром ведут 38 человек и семь единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, пожары
В Курганской области загорелось восемь домов
В курганской деревне Корнилово загорелось восемь домов на площади 600 квадратных метров