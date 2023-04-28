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В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре - РИА Новости, 28.04.2023
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Хорошие новости
 
12:36 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868420869.html
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре - РИА Новости, 28.04.2023
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре
Восьмилетняя девочка в Биробиджане заметила возгорание в квартире и вышла на улицу с годовалой сестрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Еврейской... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:36
2023-04-28T12:36
хорошие новости
происшествия
биробиджан
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Биробиджане заметила возгорание в квартире и вышла на улицу с годовалой сестрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Еврейской автономной области. "На какой-то момент дети остались одни дома... Они играли в спальне, и (восьмилетняя - ред.) девочка увидела, что горит стена. По этой стене идет провод и розетка. Рядом с розеткой стояло кресло. Стена начала искриться, вспыхивать, и сразу кресло загорелось. Девочка схватила сестру годовалую, и они вышли на улицу", - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. Не совсем ясно, кто вызвал пожарных, но они быстро приехали на место происшествия и спасли семье жилье. "Сегодня в квартире находиться нельзя, потому что она воняет, но им есть куда пойти", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230428/pozhary-1868337208.html
биробиджан
еврейская автономная область
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происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Биробиджан, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре

В Биробиджане восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Биробиджане заметила возгорание в квартире и вышла на улицу с годовалой сестрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Еврейской автономной области.
"На какой-то момент дети остались одни дома... Они играли в спальне, и (восьмилетняя - ред.) девочка увидела, что горит стена. По этой стене идет провод и розетка. Рядом с розеткой стояло кресло. Стена начала искриться, вспыхивать, и сразу кресло загорелось. Девочка схватила сестру годовалую, и они вышли на улицу", - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Не совсем ясно, кто вызвал пожарных, но они быстро приехали на место происшествия и спасли семье жилье. "Сегодня в квартире находиться нельзя, потому что она воняет, но им есть куда пойти", - добавили в пресс-службе.
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Хорошие новостиПроисшествияБиробиджанЕврейская автономная областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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