https://ria.ru/20230428/pozhar-1868420869.html
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре - РИА Новости, 28.04.2023
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре
Восьмилетняя девочка в Биробиджане заметила возгорание в квартире и вышла на улицу с годовалой сестрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Еврейской... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:36
2023-04-28T12:36
2023-04-28T12:36
хорошие новости
происшествия
биробиджан
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Биробиджане заметила возгорание в квартире и вышла на улицу с годовалой сестрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Еврейской автономной области. "На какой-то момент дети остались одни дома... Они играли в спальне, и (восьмилетняя - ред.) девочка увидела, что горит стена. По этой стене идет провод и розетка. Рядом с розеткой стояло кресло. Стена начала искриться, вспыхивать, и сразу кресло загорелось. Девочка схватила сестру годовалую, и они вышли на улицу", - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. Не совсем ясно, кто вызвал пожарных, но они быстро приехали на место происшествия и спасли семье жилье. "Сегодня в квартире находиться нельзя, потому что она воняет, но им есть куда пойти", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, биробиджан, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Биробиджан, Еврейская автономная область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЕАО восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре
В Биробиджане восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру на пожаре
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Биробиджане заметила возгорание в квартире и вышла на улицу с годовалой сестрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Еврейской автономной области.
"На какой-то момент дети остались одни дома... Они играли в спальне, и (восьмилетняя - ред.) девочка увидела, что горит стена. По этой стене идет провод и розетка. Рядом с розеткой стояло кресло. Стена начала искриться, вспыхивать, и сразу кресло загорелось. Девочка схватила сестру годовалую, и они вышли на улицу", - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Не совсем ясно, кто вызвал пожарных, но они быстро приехали на место происшествия и спасли семье жилье. "Сегодня в квартире находиться нельзя, потому что она воняет, но им есть куда пойти", - добавили в пресс-службе.
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