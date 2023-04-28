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Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина

Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина - РИА Новости, 28.04.2023

Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина

Пострадавшим во время пожара жителям села Чистоозерье в Омской области выплатят по 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:51

2023-04-28T11:51

2023-04-28T11:51

омская область

большереченский район

омск

виталий хоценко

происшествия

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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Пострадавшим во время пожара жителям села Чистоозерье в Омской области выплатят по 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале "Хоценко о главном". В Сети люди обратили внимание на водителя политика: по селу его на машине без верха возила бабушка в косынке.Накануне во время пожаров пострадали два села в Омской области — Чистоозерье и Новокарсук. На место пожаров, в Большереченский и Крутинский муниципальные районы вылетел глава региона Виталий Хоценко. В Чистоозерье пожар уничтожил 4 жилых дома и 11 хозяйственных построек. Всего в селе было 6 домов, в которых проживали 15 жителей. "Встретился с жителями села Чистоозерье. От пожара в этом населенном пункте пострадало 9 человек. Выплатим людям 50 тысяч рублей от Минтруда и 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области. Также будет выплата от муниципалитета", - рассказал Виталий Хоценко. Глава региона поставил задачу главе Большереченского района Василию Майстепанову оперативно решить проблему с жильем. В регионе, в связи с пожароопасной обстановкой установлен особый противопожарный режим в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. Ранее особый противопожарный режим был введен в 26 районах региона и в городе Омске. В них он продлится до 25 июня.

https://ria.ru/20230428/pozhary-1868337208.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

омская область, большереченский район, омск, виталий хоценко, происшествия