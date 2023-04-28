https://ria.ru/20230428/pozhar-1868401418.html
Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина
Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина - РИА Новости, 28.04.2023
Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина
Пострадавшим во время пожара жителям села Чистоозерье в Омской области выплатят по 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:51
2023-04-28T11:51
2023-04-28T11:51
омская область
большереченский район
омск
виталий хоценко
происшествия
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Пострадавшим во время пожара жителям села Чистоозерье в Омской области выплатят по 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале "Хоценко о главном". В Сети люди обратили внимание на водителя политика: по селу его на машине без верха возила бабушка в косынке.Накануне во время пожаров пострадали два села в Омской области — Чистоозерье и Новокарсук. На место пожаров, в Большереченский и Крутинский муниципальные районы вылетел глава региона Виталий Хоценко. В Чистоозерье пожар уничтожил 4 жилых дома и 11 хозяйственных построек. Всего в селе было 6 домов, в которых проживали 15 жителей. "Встретился с жителями села Чистоозерье. От пожара в этом населенном пункте пострадало 9 человек. Выплатим людям 50 тысяч рублей от Минтруда и 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области. Также будет выплата от муниципалитета", - рассказал Виталий Хоценко. Глава региона поставил задачу главе Большереченского района Василию Майстепанову оперативно решить проблему с жильем. В регионе, в связи с пожароопасной обстановкой установлен особый противопожарный режим в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. Ранее особый противопожарный режим был введен в 26 районах региона и в городе Омске. В них он продлится до 25 июня.
https://ria.ru/20230428/pozhary-1868337208.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, большереченский район, омск, виталий хоценко, происшествия
Омская область, Большереченский район, Омск, Виталий Хоценко, Происшествия
Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина
Главу Омской области Хоценко на место пожара в селе доставила пожилая местная жительница
ОМСК, 28 апр - РИА Новости.
Пострадавшим во время пожара жителям села Чистоозерье в Омской области выплатят по 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале
"Хоценко о главном".
В Сети люди обратили внимание на водителя политика: по селу его на машине без верха возила бабушка в косынке.
Накануне во время пожаров пострадали два села в Омской области — Чистоозерье и Новокарсук. На место пожаров, в Большереченский и Крутинский муниципальные районы вылетел глава региона Виталий Хоценко. В Чистоозерье пожар уничтожил 4 жилых дома и 11 хозяйственных построек. Всего в селе было 6 домов, в которых проживали 15 жителей.
"Встретился с жителями села Чистоозерье. От пожара в этом населенном пункте пострадало 9 человек. Выплатим людям 50 тысяч рублей от Минтруда и 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области. Также будет выплата от муниципалитета", - рассказал Виталий Хоценко.
Глава региона поставил задачу главе Большереченского района Василию Майстепанову оперативно решить проблему с жильем. В регионе, в связи с пожароопасной обстановкой установлен особый противопожарный режим в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. Ранее особый противопожарный режим был введен в 26 районах региона и в городе Омске. В них он продлится до 25 июня.
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