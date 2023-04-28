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Киев потерял более 50 военных на двух направлениях

Киев потерял более 50 военных на двух направлениях - РИА Новости, 28.04.2023

Киев потерял более 50 военных на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:57

2023-04-28T22:57

2023-04-28T22:57

специальная военная операция на украине

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россия

тос-1 «буратино»

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника, сообщили в Минобороны России. "На Южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток", а также вскрыта и артиллерийским огнём уничтожена разведгруппа. Ликвидированы 16 боевиков... На Запорожском направлении экипажем тяжёлой огнеметной системы ТОС-1 нанесён удар по опорному пункту противника в районе населённого пункта Малиновка, ликвидированы более 10 боевиков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, ракетно-артиллерийским ударом РСЗО "Ураган", САУ "Малка" и "Гиацинт" уничтожены 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населённого пункта Елизаветовка. Также расчётом ЗРК "Оса-АКМ" сбит беспилотный летательный аппарат "Лелека". "На Запорожском направлении экипажем тяжёлой огнеметной системы ТОС-1 нанесён удар по опорному пункту противника в районе населённого пункта Малиновка, ликвидированы более 10 боевиков", - добавляется в сообщении. Кроме того, расчётом ЗРК "Тор" сбит БПЛА "Фурия", а в районе населённого пункта Новоандреевка уничтожен бронеавтомобиль противника.

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в мире, россия, тос-1 «буратино», безопасность