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Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и пусковые установки - РИА Новости, 28.04.2023
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13:39 28.04.2023 (обновлено: 15:10 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/postavki-1868444896.html
Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и пусковые установки
Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и пусковые установки - РИА Новости, 28.04.2023
Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и пусковые установки
Британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму 1,9 миллиарда фунтов в рамках модернизации сил ПВО, говорится в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:39
2023-04-28T15:10
в мире
польша
нато
великобритания
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму 1,9 миллиарда фунтов в рамках модернизации сил ПВО, говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу на ее сайте. "В общей сложности MBDA предоставит ракеты и пусковые установки стоимостью в 1,9 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки модернизации и производства в общем 22 батарей ПВО (программы) PILICA+, что сделает ее самой крупной европейской программой НАТО по приобретению ПВО ближнего действия", - говорится в документе. Речь идет о зенитных ракетах CAMM и пусковых установках Launcher, отмечает компания.В министерстве обороны Великобритании стоимость сделки назвали "рекордной", в то время как само соглашение было отмечено как "одна из крупнейших двусторонних европейских сделок по ПВО в НАТО".Зенитные ракеты CAMM могут применяться для защиты размещенных вооруженных сил или критически важных объектов инфраструктуры. Системы, которые будут предоставлены Польше, могут поражать наземные и воздушные цели с расстояния в 25 километров, в том числе "объекты размером с теннисный мяч, двигающихся со скоростью выше скорости звука", говорится в заявлении МО.Соглашение направлено на усиление возможностей ПВО Польши и укрепление сотрудничества оборонных индустрий двух стран, отмечает британское оборонное ведомство.
https://ria.ru/20230427/oruzhie-1868181381.html
https://ria.ru/20230428/pvo-1868443907.html
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в мире, польша, нато, великобритания
В мире, Польша, НАТО, Великобритания
Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и пусковые установки

Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и установки на 1,9 миллиарда фунтов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе
Сотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму 1,9 миллиарда фунтов в рамках модернизации сил ПВО, говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу на ее сайте.
"В общей сложности MBDA предоставит ракеты и пусковые установки стоимостью в 1,9 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки модернизации и производства в общем 22 батарей ПВО (программы) PILICA+, что сделает ее самой крупной европейской программой НАТО по приобретению ПВО ближнего действия", - говорится в документе.
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Речь идет о зенитных ракетах CAMM и пусковых установках Launcher, отмечает компания.
В министерстве обороны Великобритании стоимость сделки назвали "рекордной", в то время как само соглашение было отмечено как "одна из крупнейших двусторонних европейских сделок по ПВО в НАТО".
Зенитные ракеты CAMM могут применяться для защиты размещенных вооруженных сил или критически важных объектов инфраструктуры. Системы, которые будут предоставлены Польше, могут поражать наземные и воздушные цели с расстояния в 25 километров, в том числе "объекты размером с теннисный мяч, двигающихся со скоростью выше скорости звука", говорится в заявлении МО.
Соглашение направлено на усиление возможностей ПВО Польши и укрепление сотрудничества оборонных индустрий двух стран, отмечает британское оборонное ведомство.
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