https://ria.ru/20230428/posol-1868606276.html
Посол России заявил об отсутствии антироссийских настроений в Парагвае
Посол России заявил об отсутствии антироссийских настроений в Парагвае - РИА Новости, 28.04.2023
Посол России заявил об отсутствии антироссийских настроений в Парагвае
Посольство РФ в Парагвае не отмечает антироссийских настроений в этой латиноамериканской стране, сообщил в интервью РИА Новости посол Александр Писарев. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:13
2023-04-28T20:13
2023-04-28T20:13
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АСУНСЬОН, 28 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Парагвае не отмечает антироссийских настроений в этой латиноамериканской стране, сообщил в интервью РИА Новости посол Александр Писарев. "Никаких антироссийских настроений в Парагвае мы не видим", - сказа он. Дипломат отметил, что посольство внимательно следит за публикациями в местной прессе, где хоть и преобладают перепечатки западных СМИ, но при этом используются и материалы испаноязычной ленты новостей российских информагентств, в том числе Sputnik, что позволяет сбалансировать освещение международной повестки. "Наши соотечественники в большинстве понимают действия России на Украине, осознают вынужденный характер принятого решения о проведении СВО в связи с возникновением угрозы жизненно важным интересам безопасности России", - сказал Писарев.
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в мире, россия, парагвай, украина, александр писарев
В мире, Россия, Парагвай, Украина, Александр Писарев
Посол России заявил об отсутствии антироссийских настроений в Парагвае
Посол России Писарев заявил об отсутствии антироссийских настроений в Парагвае
АСУНСЬОН, 28 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Парагвае не отмечает антироссийских настроений в этой латиноамериканской стране, сообщил в интервью РИА Новости посол Александр Писарев.
"Никаких антироссийских настроений в Парагвае мы не видим", - сказа он.
Дипломат отметил, что посольство внимательно следит за публикациями в местной прессе, где хоть и преобладают перепечатки западных СМИ, но при этом используются и материалы испаноязычной ленты новостей российских информагентств, в том числе Sputnik, что позволяет сбалансировать освещение международной повестки.
"Наши соотечественники в большинстве понимают действия России на Украине
, осознают вынужденный характер принятого решения о проведении СВО в связи с возникновением угрозы жизненно важным интересам безопасности России", - сказал Писарев.
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