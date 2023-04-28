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Посла России вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 28.04.2023
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14:11 28.04.2023 (обновлено: 14:21 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/posol-1868461682.html
Посла России вызвали в МИД Молдавии
Посла России вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 28.04.2023
Посла России вызвали в МИД Молдавии
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений со стороны российских официальных лиц, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:11
2023-04-28T14:21
в мире
россия
молдавия
кишинев
дмитрий медведев
дмитрий песков
мид молдавии
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КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений со стороны российских официальных лиц, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. "В Министерстве иностранных дел не будут комментировать озвученные сегодня абсолютно неприемлемые формулировки заявлений некоторых российских официальных лиц, но подчеркнем тот факт, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений по поводу заявлений, направленных против нашей страны", - сообщается в Telegram-канале МИД.
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868430953.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев, дмитрий медведев, дмитрий песков, мид молдавии
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, МИД Молдавии
Посла России вызвали в МИД Молдавии

МИД Молдавии вызвал посла в Кишиневе Васнецова из-за заявлений российских официальных лиц

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений со стороны российских официальных лиц, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет.
"В Министерстве иностранных дел не будут комментировать озвученные сегодня абсолютно неприемлемые формулировки заявлений некоторых российских официальных лиц, но подчеркнем тот факт, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений по поводу заявлений, направленных против нашей страны", - сообщается в Telegram-канале МИД.
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В миреРоссияМолдавияКишиневДмитрий МедведевДмитрий ПесковМИД Молдавии
 
 
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