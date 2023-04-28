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Посла России вызвали в МИД Молдавии

Посла России вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 28.04.2023

Посла России вызвали в МИД Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений со стороны российских официальных лиц, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:11

2023-04-28T14:11

2023-04-28T14:21

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КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений со стороны российских официальных лиц, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. "В Министерстве иностранных дел не будут комментировать озвученные сегодня абсолютно неприемлемые формулировки заявлений некоторых российских официальных лиц, но подчеркнем тот факт, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений по поводу заявлений, направленных против нашей страны", - сообщается в Telegram-канале МИД.

https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868430953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, молдавия, кишинев, дмитрий медведев, дмитрий песков, мид молдавии