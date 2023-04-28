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Путин дал ряд поручений главам Госдумы и Совфеда

Путин дал ряд поручений главам Госдумы и Совфеда - РИА Новости, 28.04.2023

Путин дал ряд поручений главам Госдумы и Совфеда

Президент России Владимир Путин на встрече с главами Госдумы и Совфеда дал ряд поручений, в том числе по экономике, сообщила спикер Верхней палаты Валентина... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:33

2023-04-28T18:33

2023-04-28T18:38

политика

госдума рф

совет федерации рф

владимир путин

валентина матвиенко

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главами Госдумы и Совфеда дал ряд поручений, в том числе по экономике, сообщила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко."Президент детализировал еще целый ряд поручений после своего выступления. Высоко ценит роль парламента и демократических наших институтов, просил передать еще главам парламента регионов дополнительно поручения. Так что мы будем работать", - сказала Матвиенко журналистам.На вопрос, чего касались поручения, она сказала, что они были "по поводу текущей ситуации и не только"."По экономике, по самым разным направлениям. И обсудили так более глобально вопросы", - отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20230428/dokhody-1868564606.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, владимир путин, валентина матвиенко, россия