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Полянский: к России обращались украинки, чьих детей отобрали в Европе
Полянский: к России обращались украинки, чьих детей отобрали в Европе - РИА Новости, 28.04.2023
Полянский: к России обращались украинки, чьих детей отобрали в Европе
В постоянное представительство России при ООН обратились большое количество людей, среди них беженки с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:03
2023-04-28T22:03
2023-04-28T23:48
в мире
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ООН, 28 апр — РИА Новости. В постоянное представительство России при ООН обратились большое количество людей, среди них беженки с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями европейских стран, сообщил первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."По итогам мы, реагируя на поступившие к нам обращения, решили публиковать информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок в наших англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com. Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя", — напомнил дипломат.По его словам, за месяц постпредство получило очень много обращений с просьбой помочь. Полянский назвал воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатацию системной европейской проблемой, которую "на Западе не хотят замечать". "Пока мы опубликовали обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской", — уточнил зампостпреда.Все они, отметил дипломат, столкнулись с вопиющими действиями местных властей: их дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях. "Их собственные дипучреждения при этом только разводят руками и намекают на чувствительный политический контекст", — пояснил он.Проблемы обратившихся в российское постпредство людей не имеют прямого отношения к работе дипломатического представительства, но "отмахнуться" от них "по-человечески очень сложно", подчеркнул Полянский.Он выразил надежду, что их публикации, которые уже "наделали много шума" в указанных странах, поспособствуют возвращению детей матерям.
https://ria.ru/20230420/propaganda-1866728583.html
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https://ria.ru/20230324/deti-1860377110.html
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в мире, дмитрий полянский, оон, россия, европа, украина, германия
В мире, Дмитрий Полянский, ООН, Россия, Европа, Украина, Германия
Полянский: к России обращались украинки, чьих детей отобрали в Европе
Полянский: украинские беженки просят Россию помочь вернуть отобранных у них в Европе детей
ООН, 28 апр — РИА Новости.
В постоянное представительство России при ООН обратились большое количество людей, среди них беженки с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями европейских стран, сообщил первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале
.
В начале апреля Россия провела неформальное заседание Совбеза ООН, на котором в том числе обсуждалась проблема изъятия детей европейскими властями у украинских беженок.
"По итогам мы, реагируя на поступившие к нам обращения, решили публиковать информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок в наших англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com. Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя", — напомнил дипломат.
По его словам, за месяц постпредство получило очень много обращений с просьбой помочь.
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Полянский назвал воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатацию системной европейской проблемой, которую "на Западе не хотят замечать".
"Пока мы опубликовали обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия
), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании
польки Брыгиды Адамской", — уточнил зампостпреда.
Все они, отметил дипломат, столкнулись с вопиющими действиями местных властей: их дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях.
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"Их собственные дипучреждения при этом только разводят руками и намекают на чувствительный политический контекст", — пояснил он.
Проблемы обратившихся в российское постпредство людей не имеют прямого отношения к работе дипломатического представительства, но "отмахнуться" от них "по-человечески очень сложно", подчеркнул Полянский.
Он выразил надежду, что их публикации, которые уже "наделали много шума" в указанных странах, поспособствуют возвращению детей матерям.
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