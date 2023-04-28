https://ria.ru/20230428/pomosch-1868475700.html

В Курганской области помогут пострадавшим от природных пожаров

В Курганской области помогут пострадавшим от природных пожаров - РИА Новости, 28.04.2023

В Курганской области помогут пострадавшим от природных пожаров

Пункты сбора помощи для пострадавших от природных пожаров жителей открылись в Курганской области, принимаются одежда, постельное белье, продукты с длительным... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:47

2023-04-28T14:47

2023-04-28T14:47

происшествия

курганская область

курган

россия

природные пожары в россии

российский детский фонд

общероссийский народный фронт

единая россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр - РИА Новости. Пункты сбора помощи для пострадавших от природных пожаров жителей открылись в Курганской области, принимаются одежда, постельное белье, продукты с длительным сроком хранения, сообщила в пятницу замгубернатора региона Оксана Куташи. "В Курганской области открыты пункты сбора помощи для пострадавших от пожаров. Жители Курганской области могут принести одежду, постельное белье, бытовые принадлежности, продукты с длительным сроком хранения", - написала она в своем телеграм-канале. Круглосуточно работает пункт сбора помощи в Кургане на улице Ленина, 48, по графику - на улице Станционная, 44. Кроме того, вещи и продукты можно принести в село Кетово, на улицу Красина, 12, уточнила замгубернатора. Также помощь в виде денежных средств можно перечислить на реквизиты Российского детского фонда, кроме того, к сбору помощи подключились в Кургане ОНФ и "Единая Россия", добавила она. Ранее глава региона Вадим Шумков пояснял, что глава округа в четверг вместе с сотрудниками остался на месте происшествия для отработки вопросов размещения и питания людей в ПВР, уточняя, что власти постараются "возместить по максимуму и утраченное имущество". Также планируется обращение в резервный фонд правительства РФ для оказания финансовой поддержки, отмечал Шумков. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 поврежденных строениях. В 03.50 (01.50 мск) 28 апреля объявлена ликвидация открытого горения в деревне Логоушка. Шла эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната - это около 200 человек. Глава региона Вадим Шумков сообщал о погибшей женщине 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Постановлением губернатора региона на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868401418.html

https://ria.ru/20230428/avito-1868346991.html

https://ria.ru/20230419/melitopol-1866288652.html

курганская область

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происшествия, курганская область, курган, россия, природные пожары в россии, российский детский фонд , общероссийский народный фронт, единая россия