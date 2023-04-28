https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html

В Белоруссии заявили, что США проводят в регионе ШОС политику конфронтации

В Белоруссии заявили, что США проводят в регионе ШОС политику конфронтации - РИА Новости, 28.04.2023

В Белоруссии заявили, что США проводят в регионе ШОС политику конфронтации

Вашингтон осуществляет в регионе ШОС политику, направленную на дестабилизацию и конфронтацию, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:33

2023-04-28T10:33

2023-04-28T10:33

в мире

белоруссия

шос

виктор хренин

сша

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МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Вашингтон осуществляет в регионе ШОС политику, направленную на дестабилизацию и конфронтацию, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Глава минобороны республики 28 апреля выступил в Нью-Дели на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. "Активность Вашингтона дестабилизирует регионы, заставляет остальных - как конкурентов, так и союзников - вступать в конфронтацию. Отчетливо проявилась американская линия, направленная на извлечение односторонних выгод из любого кризиса в мире", - цитирует Хренина пресс-служба белорусского оборонного ведомства. Министр констатировал, что просуществовавший последние 30 лет монополярный мир уходит в прошлое. "При этом определенные силы столкнулись с кризисом глобализации, построенной на валютно-финансовом, технологическом и культурном доминировании США. Им крайне важно сохранить однополярную модель мира", - сказал он. Глава минобороны Белоруссии выразил убеждение, что в данном случае речь идет о контроле над ресурсами и богатствами всей планеты. "И в этом деле этим силам мешают такие факторы, как государственные границы и любая идентичность, включая цивилизационную и религиозную", - отметил Хренин. Министр добавил, что для исключения прямого военного столкновения используются "серые зоны" нестабильности в окружении выбранного государства-жертвы и ведутся "прокси-войны".

https://ria.ru/20230428/shos-1868340706.html

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в мире, белоруссия, шос, виктор хренин, сша