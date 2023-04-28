https://ria.ru/20230428/pogoda-1868330149.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Дождливая, облачная погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:02

2023-04-28T08:02

2023-04-28T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

александр синенков

центр "фобос"

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дождливая, облачная погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление к вечеру повысится до 746 миллиметров ртутного столба. "Поскольку дождь прекратиться только в субботу во второй половине дня, то общая сумма осадков за это время может составить около 10-12 миллиметров", - добавил Синенков.

https://ria.ru/20230427/pogoda-1868107876.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, центр "фобос"