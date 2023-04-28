https://ria.ru/20230428/pogoda-1868330149.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Дождливая, облачная погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:02
2023-04-28T08:02
2023-04-28T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дождливая, облачная погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление к вечеру повысится до 746 миллиметров ртутного столба. "Поскольку дождь прекратиться только в субботу во второй половине дня, то общая сумма осадков за это время может составить около 10-12 миллиметров", - добавил Синенков.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков пообещал москвичам дождливую погоду и до 16 градусов тепла в пятницу
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дождливая, облачная погода и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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"В пятницу мы ожидаем в столице прохождение холодного атмосферного фронта. Погода будет облачная, дождь, местами сильный. В мегаполисе максимальная температура плюс 14-16 градусов, по Московской области от плюс 12 до плюс 17 градусов", - сказал Синенков.
По словам синоптика, ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление к вечеру повысится до 746 миллиметров ртутного столба.
"Поскольку дождь прекратиться только в субботу во второй половине дня, то общая сумма осадков за это время может составить около 10-12 миллиметров", - добавил Синенков.
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