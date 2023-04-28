https://ria.ru/20230428/podpiska-1868393330.html

Опрос показал, сколько россиян пользуются подпиской на онлайн-кинотеатры

Опрос показал, сколько россиян пользуются подпиской на онлайн-кинотеатры - РИА Новости, 28.04.2023

Опрос показал, сколько россиян пользуются подпиской на онлайн-кинотеатры

Число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, тем или иным видом подписки (платной,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:33

2023-04-28T11:33

2023-04-28T11:33

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россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, тем или иным видом подписки (платной, бесплатной или оформленной на пробный период) пользуется почти половина россиян, сообщила исследовательская компания Gfk. "В начале 2023 года аудитория подписчиков онлайн-кинотеатров значимо выросла по сравнению с последним кварталом 2022 года: всеми видами подписки пользуется почти половина городских жителей 16-55 лет (49% по сравнению с 46% в четвертом квартале 2022), а платными подписками - треть (33% по сравнению с 31% соответственно)", - говорится в исследовании на основании ответов 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек. Отмечается, что такой рост пользования всеми видами подписки в течение одного квартала произошел впервые с конца 2021 года - проникновение подписок быстро растет среди жителей всех возрастов, кроме старшего поколения (от 45 лет). Наиболее значимо число подписчиков на онлайн-кинотеатры в первом квартале 2023 года выросло в городах-миллионниках. Добавляется, что крупнейший онлайн-кинотеатр на рынке "Кинопоиск" вновь увеличил отрыв от конкурентов. В начале 2023 года подписка на сервис была оформлена у 21,1% горожан, платная подписка - у 15,4%. Второе и третье места разделили между собой Ivi и Wink. Ivi все еще обгоняет Wink по общему количеству подписчиков (10,1% у Ivi против 9,1% у Wink), но незначительно уступает по числу платящих подписчиков (5,8% против 6,2% соответственно). Помимо "Кинопоиска", наиболее заметный рост как общего количества подписчиков, так и тех, кто платит за подписку, демонстрируют онлайн-кинотеатры Kion и Start. У Kion общее количество подписчиков выросло с 5,8% до 7,9%, а число платящих - с 3,4% до 4,2%. У Start общее количество подписчиков - 2,2% по сравнению с 1,6% в конце прошлого года, и 1,1% против 0,8% - количество пользователей платной подписки. Предметом исследования стали 15 онлайн-кинотеатров: Ivi, "Кинопоиск", Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, more.tv, START, Билайн ТВ, Kion, "Мегафон ТВ", Viju.

https://ria.ru/20230317/kino-1858680168.html

https://ria.ru/20220808/podpiska-1808171574.html

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россия, кинопоиск, netflix, общество