https://ria.ru/20230428/platezhi-1868551185.html

СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов

СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов

Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:17

2023-04-28T17:17

2023-04-28T17:46

москва

анкара (провинция)

в мире

эльвира набиуллина

россия

технологии

центральный банк рф (цб рф)

туризм

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АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, пишет газета Sabah со ссылкой на источники."Достигнута договоренность о новой системе оплаты. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты", — говорится в публикации.Уточняется, что центробанки двух стран нашли взаимное решение, "процесс будет завершен к летнему сезону".В сентябре прошлого года государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт "Мир". Это произошло после того, как Министерство финансов США сообщило о готовности ввести санкции за работу с этой платежной системой. Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сейчас регулятор выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян.

https://ria.ru/20230428/tseny-1868492422.html

https://realty.ria.ru/20230417/turtsiya-1865764966.html

москва

анкара (провинция)

россия

турция

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москва, анкара (провинция), в мире, эльвира набиуллина, россия, технологии, центральный банк рф (цб рф), halkbank, министерство финансов сша, турция