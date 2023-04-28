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СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов
Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:17
2023-04-28T17:17
2023-04-28T17:46
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туризм
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АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, пишет газета Sabah со ссылкой на источники."Достигнута договоренность о новой системе оплаты. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты", — говорится в публикации.Уточняется, что центробанки двух стран нашли взаимное решение, "процесс будет завершен к летнему сезону".В сентябре прошлого года государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт "Мир". Это произошло после того, как Министерство финансов США сообщило о готовности ввести санкции за работу с этой платежной системой. Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сейчас регулятор выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян.
https://ria.ru/20230428/tseny-1868492422.html
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москва, анкара (провинция), в мире, эльвира набиуллина, россия, технологии, центральный банк рф (цб рф), halkbank, министерство финансов сша, турция
Москва, Анкара (провинция), В мире, Эльвира Набиуллина, Россия, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Туризм, Halkbank, Министерство финансов США, Турция
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов
Sabah: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для российских туристов