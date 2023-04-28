Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:17 28.04.2023 (обновлено: 17:46 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/platezhi-1868551185.html
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов
Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:17
2023-04-28T17:46
москва
анкара (провинция)
в мире
эльвира набиуллина
россия
технологии
центральный банк рф (цб рф)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155580/29/1555802956_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_c89b4ed53abee2c7ad8a2cc350672e5b.jpg
АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, пишет газета Sabah со ссылкой на источники."Достигнута договоренность о новой системе оплаты. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты", — говорится в публикации.Уточняется, что центробанки двух стран нашли взаимное решение, "процесс будет завершен к летнему сезону".В сентябре прошлого года государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт "Мир". Это произошло после того, как Министерство финансов США сообщило о готовности ввести санкции за работу с этой платежной системой. Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сейчас регулятор выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян.
https://ria.ru/20230428/tseny-1868492422.html
https://realty.ria.ru/20230417/turtsiya-1865764966.html
москва
анкара (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155580/29/1555802956_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_6cdaa8c17d28b8d52a7a48b9ecc77b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анкара (провинция), в мире, эльвира набиуллина, россия, технологии, центральный банк рф (цб рф), halkbank, министерство финансов сша, турция
Москва, Анкара (провинция), В мире, Эльвира Набиуллина, Россия, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Туризм, Halkbank, Министерство финансов США, Турция
СМИ: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для туристов

Sabah: Москва и Анкара договорились о новой платежной системе для российских туристов

© Фото : Светлана СалтановаТуристы во время прогулки на яхте по Эгеискому морю
Туристы во время прогулки на яхте по Эгеискому морю - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Светлана Салтанова
Туристы во время прогулки на яхте по Эгеискому морю. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
"Достигнута договоренность о новой системе оплаты. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты", — говорится в публикации.
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян
Вчера, 15:40
Уточняется, что центробанки двух стран нашли взаимное решение, "процесс будет завершен к летнему сезону".
В сентябре прошлого года государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт "Мир". Это произошло после того, как Министерство финансов США сообщило о готовности ввести санкции за работу с этой платежной системой.
Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сейчас регулятор выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян.
Голубая мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Россияне чаще других иностранцев приобретали недвижимость в Турции в марте
17 апреля, 11:34
 
ТуризмМоскваАнкара (провинция)В миреЭльвира НабиуллинаРоссияТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)HalkbankМинистерство финансов СШАТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала