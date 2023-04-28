https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае - РИА Новости, 28.04.2023
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае
По закону если день выплаты пенсий приходится на праздники, то она переносится на последний рабочий день перед этими праздниками, объяснила в интервью агентству РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:15
2023-04-28T01:15
2023-04-28T01:15
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рудн
елена григорьева
пенсия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. По закону если день выплаты пенсий приходится на праздники, то она переносится на последний рабочий день перед этими праздниками, объяснила в интервью агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Например, если пенсия, согласно графику, должна быть выплачена в первое число месяца, то майские выплаты доставят уже 28 апреля.Таким образом, график выплаты пенсий в мае смещается в сторону более ранней выдачи, заключила эксперт.
https://ria.ru/20230427/pensiya-1868005759.html
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Общество, Россия, РУДН, Елена Григорьева, Пенсия
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае
Эксперт Григорьева: выплата пенсий переходит на последний рабочий день перед праздниками