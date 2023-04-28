Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае - РИА Новости, 28.04.2023
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае
По закону если день выплаты пенсий приходится на праздники, то она переносится на последний рабочий день перед этими праздниками, объяснила в интервью агентству РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:15
2023-04-28T01:15
общество
россия
рудн
елена григорьева
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. По закону если день выплаты пенсий приходится на праздники, то она переносится на последний рабочий день перед этими праздниками, объяснила в интервью агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Например, если пенсия, согласно графику, должна быть выплачена в первое число месяца, то майские выплаты доставят уже 28 апреля.Таким образом, график выплаты пенсий в мае смещается в сторону более ранней выдачи, заключила эксперт.
https://ria.ru/20230427/pensiya-1868005759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_ce0d507a7ce67ff00d40966fe56518cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, рудн, елена григорьева, пенсия
Общество, Россия, РУДН, Елена Григорьева, Пенсия
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае

Эксперт Григорьева: выплата пенсий переходит на последний рабочий день перед праздниками

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. По закону если день выплаты пенсий приходится на праздники, то она переносится на последний рабочий день перед этими праздниками, объяснила в интервью агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Например, если пенсия, согласно графику, должна быть выплачена в первое число месяца, то майские выплаты доставят уже 28 апреля.
«
"Если на девятое мая, — то выплата будет осуществлена 5-го", — разъяснила экономист.
Таким образом, график выплаты пенсий в мае смещается в сторону более ранней выдачи, заключила эксперт.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Юрист объяснил, как распознать недоплату пенсии
Вчера, 01:16
 
ОбществоРоссияРУДНЕлена ГригорьеваПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала