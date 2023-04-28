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Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента - РИА Новости, 28.04.2023
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17:55 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/parlament-1868568286.html
Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента
Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента - РИА Новости, 28.04.2023
Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем парламентаризма сенаторов и депутатов, а также поблагодарил их за эффективную работу, укрепление суверенитета и РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:55
2023-04-28T17:55
политика
россия
владимир путин
международный день парламентаризма
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем парламентаризма сенаторов и депутатов, а также поблагодарил их за эффективную работу, укрепление суверенитета и безопасности. "Заседание Совета законодателей по традиции приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечался вчера, 27 апреля. Поздравляю вас с этим праздником и хочу поблагодарить сенаторов и депутатов, всех ваших коллег в регионах Российской Федерации за большую значимую результативную работу по созданию прочного законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития нашей страны, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности нашего государства", - сказал он во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Глава РФ также отметил, что многие парламентские традиции закладывались еще в начале прошлого века в период дореволюционных созывов Государственной думы, работавшей в Таврическом дворце с 1906 года.
https://ria.ru/20230427/parlament-1868005204.html
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политика, россия, владимир путин, международный день парламентаризма
Политика, Россия, Владимир Путин, Международный день парламентаризма
Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента

Путин поблагодарил парламентариев за создание прочного законодательного фундамента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем парламентаризма сенаторов и депутатов, а также поблагодарил их за эффективную работу, укрепление суверенитета и безопасности.
"Заседание Совета законодателей по традиции приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечался вчера, 27 апреля. Поздравляю вас с этим праздником и хочу поблагодарить сенаторов и депутатов, всех ваших коллег в регионах Российской Федерации за большую значимую результативную работу по созданию прочного законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития нашей страны, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности нашего государства", - сказал он во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
Глава РФ также отметил, что многие парламентские традиции закладывались еще в начале прошлого века в период дореволюционных созывов Государственной думы, работавшей в Таврическом дворце с 1906 года.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Матвиенко назвала российский парламент одним из самых демократичных в мире
27 апреля, 00:10
 
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