https://ria.ru/20230428/parlament-1868568286.html

Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента

Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента - РИА Новости, 28.04.2023

Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем парламентаризма сенаторов и депутатов, а также поблагодарил их за эффективную работу, укрепление суверенитета и РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:55

2023-04-28T17:55

2023-04-28T17:55

политика

россия

владимир путин

международный день парламентаризма

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем парламентаризма сенаторов и депутатов, а также поблагодарил их за эффективную работу, укрепление суверенитета и безопасности. "Заседание Совета законодателей по традиции приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечался вчера, 27 апреля. Поздравляю вас с этим праздником и хочу поблагодарить сенаторов и депутатов, всех ваших коллег в регионах Российской Федерации за большую значимую результативную работу по созданию прочного законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития нашей страны, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности нашего государства", - сказал он во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Глава РФ также отметил, что многие парламентские традиции закладывались еще в начале прошлого века в период дореволюционных созывов Государственной думы, работавшей в Таврическом дворце с 1906 года.

https://ria.ru/20230427/parlament-1868005204.html

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политика, россия, владимир путин, международный день парламентаризма