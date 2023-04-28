https://ria.ru/20230428/parlament-1868564105.html

Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации

Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 28.04.2023

Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации

Президент России Владимир Путин поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников СВО и интеграции новых регионов, отметив при этом,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:44

2023-04-28T17:44

2023-04-28T18:13

россия

владимир путин

политика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников СВО и интеграции новых регионов, отметив при этом, что сделано еще не все."В парламентской повестке прошлого года важнейшее, центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты наших героев военнослужащих", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.Путин отметил, что законодатели решали вопросы оперативно.Целый ряд новых мер господдержки участников спецоперации и их семей семей предложен парламентской рабочей группой, и их нужно прорабатывать, добавил он."Еще одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, которые вошли в состав России", - отметил Путин.Он также напомнил, что первейшей задачей для власти и парламента является повышение уровня жизни граждан и их благосостояния.

https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865859842.html

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россия, владимир путин, политика