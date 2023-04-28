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Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 28.04.2023
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17:44 28.04.2023 (обновлено: 18:13 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/parlament-1868564105.html
Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации
Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 28.04.2023
Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации
Президент России Владимир Путин поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников СВО и интеграции новых регионов, отметив при этом,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:44
2023-04-28T18:13
россия
владимир путин
политика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников СВО и интеграции новых регионов, отметив при этом, что сделано еще не все."В парламентской повестке прошлого года важнейшее, центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты наших героев военнослужащих", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.Путин отметил, что законодатели решали вопросы оперативно.Целый ряд новых мер господдержки участников спецоперации и их семей семей предложен парламентской рабочей группой, и их нужно прорабатывать, добавил он."Еще одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, которые вошли в состав России", - отметил Путин.Он также напомнил, что первейшей задачей для власти и парламента является повышение уровня жизни граждан и их благосостояния.
https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865859842.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке участников спецоперации

Путин поблагодарил парламент поддержку участников спецоперации и интеграцию новых регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников СВО и интеграции новых регионов, отметив при этом, что сделано еще не все.
"В парламентской повестке прошлого года важнейшее, центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты наших героев военнослужащих", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.
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Путин отметил, что законодатели решали вопросы оперативно.
«
"Хочу вас за это отдельно поблагодарить. Спасибо за такую консолидированную совместную работу. Тем не менее, пока сделано конечно же не все", - сказал президент.
Целый ряд новых мер господдержки участников спецоперации и их семей семей предложен парламентской рабочей группой, и их нужно прорабатывать, добавил он.
"Еще одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, которые вошли в состав России", - отметил Путин.
Он также напомнил, что первейшей задачей для власти и парламента является повышение уровня жизни граждан и их благосостояния.
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