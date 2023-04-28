https://ria.ru/20230428/otchet-1868445321.html

Глава Тамбовской области отчитался перед облдумой о работе в 2022 году

Глава Тамбовской области отчитался перед облдумой о работе в 2022 году - РИА Новости, 28.04.2023

Глава Тамбовской области отчитался перед облдумой о работе в 2022 году

Глава Тамбовской области Максим Егоров отчитался перед депутатами Тамбовской областной Думы о работе в 2022 году и поставил задачи на 2023 год для успешного... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:40

2023-04-28T13:40

2023-04-28T13:40

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров отчитался перед депутатами Тамбовской областной Думы о работе в 2022 году и поставил задачи на 2023 год для успешного социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба областной администрации.Отмечая, что время санкций - это время возможностей, Егоров остановился на главных успехах в разных сферах. Выстроена система приоритетов, в основе которой - качество жизни людей."Одна из наших основных национальных целей – улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех, которые живут, мягко говоря, скромно. То есть основная цель – это снижение бедности", - считает Егоров.Тамбовская область вошла в число регионов, где наиболее эффективно реализуют нацпроекты. Наиболее успешно в 2022 году шла работа по проектам "Стимул", "Безопасные качественные дороги", "Демография", "Чистая вода", "Здравоохранение", "Формирование комфортной городской среды". Реализованы проекты по созданию 41 социально-значимого объекта, это вдвое больше, чем в предыдущем году.Глава региона заявил о необходимости продолжать изменения в сфере здравоохранения. В 2022 году расходы на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи по сравнению с 2021 годом выросли на 19%. Впервые был устранен дефицит стоимости программы за счет средств бюджета области (выделено 787 миллионов рублей).Также было отмечено, что большие перемены происходят и далее будут поддержаны в сфере образования. По оценке Минпросвещения России, Тамбовская область вошла в десятку лучших регионов по эффективности работы с одаренными детьми. Строят и ремонтируются школы.По сообщению пресс-службы, глава области держит тему строительства и ремонта дорог на личном контроле. В прошлом году дорожный фонд был увеличен более чем на 3 миллиарда рублей в сравнении с 2021 годом. Всего по госпрограммам привели в нормативное состояние порядка 300 километров дорог, что на четверть больше уровня 2021 года. Темпы ремонта дорог в 2023 году снижаться не будут.В сфере демографической политики в 2022 году принят новый пакет мер для повышения рождаемости: расширены направления использования областного материнского капитала, увеличен возрастной ценз для многодетных семей с 18 до 23 лет, дана льгота многодетным семьям по социальной газификации, вручаются подарки для новорожденных. Подготовлены еще две законодательные инициативы: предоставление областного материнского капитала на каждого ребенка, начиная с третьего, и введение "Земельного сертификата".По темпам реализации программы "Догазификации домовладений" Тамбовская область входит в ТОП-10 российских регионов.

https://ria.ru/20230228/pravki-1854905939.html

https://ria.ru/20220920/zadachi-1818183889.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, тамбовская областная дума