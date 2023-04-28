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В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой
В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой - РИА Новости, 28.04.2023
В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой
Информация об обнаружении тел двух человек на дне водоема на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:29
2023-04-28T12:29
2023-04-28T12:40
происшествия
москва
россия
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Информация об обнаружении тел двух человек на дне водоема на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. В пятницу в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы. "Кунцевская межрайонная прокуратура координировала действия правоохранительных органов в связи с заявлением гражданина об обнаружении им на дне Беловежского пруда тел двух человек. По результатам обследования специалистами акватории водоема каких-либо человеческих тел не обнаружено", - сказала Нефедова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ), Прокуратура г. Москвы
В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой
Прокуратура Москвы назвала сообщение о телах, найденных в пруду на западе столицы, ошибкой