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В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой - РИА Новости, 28.04.2023
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12:29 28.04.2023 (обновлено: 12:40 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/oshibka-1868418868.html
В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой
В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой - РИА Новости, 28.04.2023
В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой
Информация об обнаружении тел двух человек на дне водоема на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:29
2023-04-28T12:40
происшествия
москва
россия
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Информация об обнаружении тел двух человек на дне водоема на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. В пятницу в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы. "Кунцевская межрайонная прокуратура координировала действия правоохранительных органов в связи с заявлением гражданина об обнаружении им на дне Беловежского пруда тел двух человек. По результатам обследования специалистами акватории водоема каких-либо человеческих тел не обнаружено", - сказала Нефедова.
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происшествия, москва, россия, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ), Прокуратура г. Москвы
В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой

Прокуратура Москвы назвала сообщение о телах, найденных в пруду на западе столицы, ошибкой

© Фото : СУСК РФ по городу МосквеНа дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух человек
На дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух человек - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : СУСК РФ по городу Москве
На дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух человек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Информация об обнаружении тел двух человек на дне водоема на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
В пятницу в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы.
"Кунцевская межрайонная прокуратура координировала действия правоохранительных органов в связи с заявлением гражданина об обнаружении им на дне Беловежского пруда тел двух человек. По результатам обследования специалистами акватории водоема каких-либо человеческих тел не обнаружено", - сказала Нефедова.
Машина с телами трех человек, извлеченная из реки в Змеиногорском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Вчера, 08:06
 
ПроисшествияМоскваРоссияЛюдмила НефедоваСледственный комитет России (СК РФ)Прокуратура г. Москвы
 
 
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