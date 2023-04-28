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В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой

В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой - РИА Новости, 28.04.2023

В прокуратуре назвали сообщение о телах в пруду на западе Москвы ошибкой

Информация об обнаружении тел двух человек на дне водоема на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:29

2023-04-28T12:29

2023-04-28T12:40

происшествия

москва

россия

людмила нефедова

следственный комитет россии (ск рф)

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Информация об обнаружении тел двух человек на дне водоема на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. В пятницу в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что тела двух человек, предположительно, провалившихся под лед весной, найдены на дне водоема на западе Москвы. "Кунцевская межрайонная прокуратура координировала действия правоохранительных органов в связи с заявлением гражданина об обнаружении им на дне Беловежского пруда тел двух человек. По результатам обследования специалистами акватории водоема каких-либо человеческих тел не обнаружено", - сказала Нефедова.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура г. москвы