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В шести районах Омской области установлен особый противопожарный режим - РИА Новости, 28.04.2023
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07:18 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/omsk-1868326782.html
В шести районах Омской области установлен особый противопожарный режим
В шести районах Омской области установлен особый противопожарный режим - РИА Новости, 28.04.2023
В шести районах Омской области установлен особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим установлен в шести районах Омской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:18
2023-04-28T07:18
происшествия
омская область
россия
омск
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен в шести районах Омской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. В четверг во время пожаров пострадали два села в Омской области: Чистоозерье и Новокарсук. На место пожаров в Большереченский и Крутинский муниципальные районы вылетел глава региона Виталий Хоценко. "Особый противопожарный режим установлен в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах, согласно постановлению правительства Омской области. Таким образом, использование открытого огня теперь запрещено на территории всего региона. В вышеуказанных районах запрещается посещать леса, разводить костры, готовить пищу на открытом огне, сжигать мусор, иные материалы и сухую растительность до 28 июня 2023 года", - сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее особый противопожарный режим был введен в 26 районах региона и в городе Омске. В них он продлится до 25 июня.
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происшествия, омская область, россия, омск, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В шести районах Омской области установлен особый противопожарный режим

МЧС: в шести районах Омской области установлен особый противопожарный режим

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожар в Называевске Омской области
Пожар в Называевске Омской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожар в Называевске Омской области . Архивное фото
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен в шести районах Омской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
В четверг во время пожаров пострадали два села в Омской области: Чистоозерье и Новокарсук. На место пожаров в Большереченский и Крутинский муниципальные районы вылетел глава региона Виталий Хоценко.
"Особый противопожарный режим установлен в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах, согласно постановлению правительства Омской области. Таким образом, использование открытого огня теперь запрещено на территории всего региона. В вышеуказанных районах запрещается посещать леса, разводить костры, готовить пищу на открытом огне, сжигать мусор, иные материалы и сухую растительность до 28 июня 2023 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее особый противопожарный режим был введен в 26 районах региона и в городе Омске. В них он продлится до 25 июня.
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ПроисшествияОмская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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