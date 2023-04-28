https://ria.ru/20230428/olimpiada-1868335689.html

Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии

Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии - РИА Новости, 28.04.2023

Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии

Москвичи завоевали 63 диплома победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:05

2023-04-28T09:05

2023-04-28T11:09

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москвичи завоевали 63 диплома победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что участники олимпиады не только выполняли теоретические задания, но и демонстрировали собственные проекты, а также моделировали изделия во время практического тура. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа. Принять участие в первом — школьном — могут все желающие ученики с четвертого по 11-й класс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование