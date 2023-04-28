Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии
Московские школьники завоевали 63 диплома Всероссийской олимпиады по технологии
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы63 москвича стали призерами Всероссийской олимпиады по технологии
63 москвича стали призерами Всероссийской олимпиады по технологии
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москвичи завоевали 63 диплома победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщается на сайте мэра столицы.
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"Победителями стали девять учеников, призерами — 54. Награды получили учащиеся из 37 школ", — говорится в публикации.
Отмечается, что участники олимпиады не только выполняли теоретические задания, но и демонстрировали собственные проекты, а также моделировали изделия во время практического тура.
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"Участники должны были обладать знаниями и навыками не только в технической сфере: им нужно было убедительно и аргументированно выступить на заключительном испытании — защите проектов. Весь учебный год школьники готовили исследования и в апреле презентовали их жюри", — рассказали на сайте.
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа. Принять участие в первом — школьном — могут все желающие ученики с четвертого по 11-й класс.