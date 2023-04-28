Рейтинг@Mail.ru
Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:05 28.04.2023 (обновлено: 11:09 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/olimpiada-1868335689.html
Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии
Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии - РИА Новости, 28.04.2023
Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии
Москвичи завоевали 63 диплома победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:05
2023-04-28T11:09
хорошие новости
общество
москва
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868334669_104:0:1526:800_1920x0_80_0_0_a9d26615ce327ae7d7806040c132c0b6.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москвичи завоевали 63 диплома победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что участники олимпиады не только выполняли теоретические задания, но и демонстрировали собственные проекты, а также моделировали изделия во время практического тура. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа. Принять участие в первом — школьном — могут все желающие ученики с четвертого по 11-й класс.
https://ria.ru/20230427/olimpiada-1868166372.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868334669_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_4718f045a64e49df9fdaa520c2c7daee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Хорошие новости, Общество, Москва, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады по технологии

Московские школьники завоевали 63 диплома Всероссийской олимпиады по технологии

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы63 москвича стали призерами Всероссийской олимпиады по технологии
63 москвича стали призерами Всероссийской олимпиады по технологии - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
63 москвича стали призерами Всероссийской олимпиады по технологии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москвичи завоевали 63 диплома победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщается на сайте мэра столицы.
«

"Победителями стали девять учеников, призерами — 54. Награды получили учащиеся из 37 школ", — говорится в публикации.

Отмечается, что участники олимпиады не только выполняли теоретические задания, но и демонстрировали собственные проекты, а также моделировали изделия во время практического тура.
«

"Участники должны были обладать знаниями и навыками не только в технической сфере: им нужно было убедительно и аргументированно выступить на заключительном испытании — защите проектов. Весь учебный год школьники готовили исследования и в апреле презентовали их жюри", — рассказали на сайте.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа. Принять участие в первом — школьном — могут все желающие ученики с четвертого по 11-й класс.
Ученики столичных школ стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады по биологии - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии
Вчера, 15:34
 
Хорошие новостиОбществоМоскваОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала