https://ria.ru/20230428/odkb-1868474690.html
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:43
2023-04-28T14:43
2023-04-28T14:43
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорилось в пояснительной записке к документу. Закон предусматривает ратификацию четвертого протокола о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одкб, россия, владимир путин, политика, в мире
ОДКБ, Россия, Владимир Путин, Политика, В мире
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ о взаимодействии по биобезопасности
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорилось в пояснительной записке к документу.
Закон предусматривает ратификацию четвертого протокола о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года.
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