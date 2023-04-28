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Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ - РИА Новости, 28.04.2023
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14:43 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/odkb-1868474690.html
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:43
2023-04-28T14:43
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорилось в пояснительной записке к документу. Закон предусматривает ратификацию четвертого протокола о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года.
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одкб, россия, владимир путин, политика, в мире
ОДКБ, Россия, Владимир Путин, Политика, В мире
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ

Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ о взаимодействии по биобезопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорилось в пояснительной записке к документу.
Закон предусматривает ратификацию четвертого протокола о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года.
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