https://ria.ru/20230428/odkb-1868474690.html

Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ

Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:43

2023-04-28T14:43

2023-04-28T14:43

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ, по которому члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорилось в пояснительной записке к документу. Закон предусматривает ратификацию четвертого протокола о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одкб, россия, владимир путин, политика, в мире