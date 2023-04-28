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Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:20 28.04.2023 (обновлено: 02:24 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/obstrely-1868316444.html
Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку
Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку
Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T02:20
2023-04-28T02:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 00.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Васильевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 01.45 — населенный пункт Богоявленка — населенный пункт Егоровка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации. Село Васильевка расположено в нескольких километрах к северу от Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК
Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Васильевку и Егоровку из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр РИА Новости. Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 00.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Васильевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 01.45 — населенный пункт Богоявленка — населенный пункт Егоровка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Село Васильевка расположено в нескольких километрах к северу от Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватаяСЦКК
 
 
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