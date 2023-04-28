https://ria.ru/20230428/obstrely-1868316444.html

Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку

Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку

Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T02:20

2023-04-28T02:20

2023-04-28T02:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Васильевку и Егоровку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 00.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Васильевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 01.45 — населенный пункт Богоявленка — населенный пункт Егоровка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации. Село Васильевка расположено в нескольких километрах к северу от Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк