Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 18.00 - еще пять снарядов такого калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра