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Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также 11 снарядов калибром 155 миллиметров... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:12

2023-04-28T18:12

2023-04-28T18:22

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

происшествия

горловка

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 18.00 - еще пять снарядов такого калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, происшествия, горловка, донецкая народная республика, нато