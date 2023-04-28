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Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 28.04.2023 (обновлено: 18:22 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868573983.html
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также 11 снарядов калибром 155 миллиметров... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:12
2023-04-28T18:22
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
происшествия
горловка
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 18.00 - еще пять снарядов такого калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
донецк
горловка
донецкая народная республика
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донецк, сцкк, происшествия, горловка, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке. - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 17.45 украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 18.00 - еще пять снарядов такого калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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